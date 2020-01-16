北都效應 5樓花盤一年吸逾270億 涉3490伙佔同期大市近三成

明報記者 林可為

綜合市場資訊，去年10月至今，5個大型北都概念盤，包括新地天水圍Wetland Seasons Bay系列、元朗THE YOHO Hub；信置牽頭的元朗錦上路站柏瓏系列；恒地粉嶺北ONE INNOVALE系列及長實（1113）元朗洪水橋#LYOS，5個項目迄今累售約3490伙、估計吸金達273億元，而各盤平均實呎介乎約1.4萬餘至2.1萬餘元水平。

可留意的是，今年第二季開售的柏瓏系列（即柏瓏I、II），售出單位總數近1340伙、吸金約125億元，成今年最熱賣焦點新盤之一；另新地旗下兩個北都概念盤，期內共沽約945伙、吸金85億元，成績亦標青。

柏瓏系列吸金125億最勁

至於計劃今季登場、目前已獲批預售或已屆現樓的4個北都概念盤，提供單位總數2348伙，以新地樓盤佔最多，旗下元朗錦田PARK YOHO Bologna、元朗THE YOHO Hub新一期，分別有164伙和939伙，即合共1103伙。另兩個即將推售的北都新盤，則為信置牽頭的柏瓏第2期（680伙），以及恒地粉嶺北ONE INNOVALE第3期（565伙）。

而8月起開售的ONE INNOVALE系列，迄今已售約890伙、吸金約44億元，銷情同樣理想。

本季料4北都概念盤登場涉2348伙

另外，泛海（0129）正申請預售的洪水橋洪安里項目，若獲批預售，市場估計第四季內亦會展開宣傳及推出發售。項目提供約1025伙，據悉逾五成屬實用面積約400方呎2房戶，其餘為1房和3房戶，亦有提供連地下花園或天台特色戶。

泛海洪水橋項目涉逾千伙

泛海執行董事關堡林回應查詢時表示，受惠於北都概念，洪水橋將會打造為新界的新興住宅社區，集團旗下洪安里項目，將瞄準年輕家庭和換樓客戶群。關續指，北都鄰近西部通道和深圳灣口岸，往返深圳西部如蛇口、前海、寶安國際機場等均方便，亦屬北都的地利優勢。

（北都一周年．系列二）

（系列完）