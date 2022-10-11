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經濟
2022年10月11日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
北水重臨首天 恒指照跌逾500點 成交續弱 科指挫4%再破底
洪灝：港股「瘋狂超賣」 忽視內地經濟利好消息
艾美疫苗續爆升 上市3日漲1.2倍
珠海疫情升溫 濠賭股跌勢加劇
遭李嘉誠基金會減持後 郵儲行「唱好」業績
剔出制裁名單 藥明曾逆市飈6%
復星減持豫園商城 套14億 罕見沽核心資產 維持大股東地位
中遠海控盈喜 料首3季多賺逾43%
吉利月銷量按年升26% 長汽跌逾6%
國泰：港仍會是航空樞紐
彭博：中駿世茂信託產品違約
擴抵押範圍 英退休金紓困 央行本周加碼買債 昨倍增至百億鎊
美匯重上113 日圓兌港元跌至5.38
Tesla上月滬交付量8.3萬輛新高
張兆聰：新地死貓彈風險解除 可博反彈
劉宇亮：二十大後再入場撈底
梁天卓：外傭釋放女性勞動力
何民傑：設行人專用區吸旅客
技術取勝：潤啤短線下試50元
美加碼遏制半導體 內地科企面臨海嘯級衝擊
劉思明：港股尋底不虞大跌 消費股回吐可吼
周顯：英國宜居城市多
湯文亮：港人妄自菲薄 被星洲取代
北都效應 5樓花盤一年吸逾270億 涉3490伙佔同期大市近三成
元朗YOHO Bologna 最快下周開價
發展商紛搶古洞地 樓面地價高見9209
瑞銀預租新地西九項目9層
美聯黃建業：樓價恐見金融海嘯後最大跌幅
渣打放售大嶼山別墅 市值2000萬
技術取勝：潤啤短線下試50元
【明報專訊】中國電信2.9元沽壓大（圖）
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