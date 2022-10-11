梁天卓：外傭釋放女性勞動力

說說我自己在香港和美國兩地的湊仔經驗吧。大仔在香港出生，當時除了雙方父母之外，加上外傭的幫助，我和太太都能夠繼續安心工作，加班或偶爾與朋友外出吃飯並不是大問題。

不過，兩年多前細仔在美國出生，情况就大有不同。因為疫情關係，我們的父母都未能過來幫忙自是不用說，在疫情下勞工市場緊張更令這裏本已十分緊張的託兒所供應大受影響，託兒所「放假」或「早放」基本上是家常便飯，我和太太的工作時間亦因此大受影響。

我的情况已經算是十分幸運，因為附近一間託兒所在一位前同事的關係為小兒開了方便之門，其他父母未能為小朋友（尤其是初生嬰兒）找到託兒所是時有所聞。（沒有祖父母幫忙的）父母在這情况下通常有兩個選擇：一是以高於香港外傭4、5倍的價錢請一個工時只有外傭三分之一的保母，另一個選擇是父或母離開職場全職湊仔，當中大部分都是平均薪資較低的母親要為家庭付出。

疫情對本地女性勞動力影響

「本土研究」好題材

回到香港，父母都有一個更能負擔的選擇：來自菲律賓或印尼的外傭。不過，根據統計處的數字顯示，由疫情前的2019到2021年，本地外傭數字下降了差不多15%！香港的外傭對釋放本地勞動力有多大影響？我沒有研究，不能給出一個實質的數字。

然而，外傭能夠在一定程度釋放本地女性勞動力相信沒有太多人會反對，這次疫情對本地女性勞動力的影響可能是一個「本土研究」的一個好題材。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]