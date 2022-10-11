劉宇亮：二十大後再入場撈底

十一黃金周期間，全球衰退預期再起，A股國慶節後首個交易日，三大指數高開低走，滬指失守3000點，科創50指數跌逾4%。內地消費方面，在剛剛過去長假，數據也顯示內地旅遊和消費領域動向。總體上看，今年國慶節假期7天，內地旅遊出遊4.22億人次，實現旅遊收入2872.1億元（人民幣，下同）。本次國慶假期，各地倡導就地過節，本地消費成為激發假日經濟新動能的「主引擎」。美團（3690）發布的2022年「十一」消費數據顯示，本地消費佔比77.4%，長假期間本地業態的日均消費額相比「五一」假期增長34%，較2019年黃金周增長52%。

預計中港股票市場將迎來修復

內地市場數據好轉，9月份製造業PMI為50.1，繼續按月回升至擴張區間，非製造業PMI則為50.6，雖按月回落，但仍在擴張區，反映穩經濟一籃子政策發揮效能。外圍市場海外風險仍然存在，主要是聯儲局鷹派加息延續與俄烏衝突升級，導致全球尤其是歐洲地區經濟衰退與債務違約風險的進一步增加。

展望後市，低迷宏觀環境需要時間恢復，上證綜指已經回落至3000點附近。隨着市場悲觀預期的逐步消化、二十次全國代表大會於10月16日在北京召開政策和經濟預期逐漸明朗、匯率快速貶值衝擊結束、人民幣匯率貶值壓力將得到緩解，場內活躍資金有機會完成避險、撈底資金再次入場等，預計中港股票市場將迎來修復。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]