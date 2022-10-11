艾美疫苗續爆升 上市3日漲1.2倍

GC Construction首掛高低波幅28%

健世科技及GC Construction昨日首天掛牌上市，股價同樣逆市上升，而且股價波動範圍大，當中GC Construction高低價位相差28%，最終收市報0.55元，較上市價0.5元高10%，若一手中籤者仍持有及未計算交易費，每手帳面獲利250元。至於健世科技，昨日高低價亦相差近一成，最高一度升近一成，收市報28.25元，升1.62%，若未計交易費，每手帳面獲利90元。

上月6新股 逾半跌穿上市價

9月份上市的6隻新股之中，截至昨日已有4隻跌穿上市價，當中有3隻同時在港公開發售認購不足額，分別為萬物雲（2602）、零跑汽車（9863）及洪九果品（6689），以昨日收市價計，3隻股份上市以來分別累計下跌14.5%、51.5%及8.8%；其餘一隻跌穿上市價的，是招股時獲超額認購150.3倍的數科集團（2350），昨日收報0.45元，上市以來累計下跌47.1%。