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基金公會倡MPF擴展多元資產 不同經濟周期 揀選不同策略

【明報專訊】香港投資基金公會於上周四（6日）記者發布會上，建議全面檢討強積金投資框架，以更有效銜接「累積期」與「提取期」。當中提出6項主要建議，透露已與積金局溝通，希望可盡快容許強積金投資更多元化資產，包括高收益債券，強積金成員能在不同的經濟周期下，揀選不同的投資策略。

明報記者 黃清瑤

第一項建議，是容許強積金投資於更多資產類別，包括高收益債券、創業基金、私募股權、基建或實物資產等，容讓基金經理為強積金成員物色更多帶動回報增長的工具。

第二項建議，為「提取期」所提供的產品另行制訂一套指引，以符合強積金成員在提取期的需要，並為65歲以上成員推出相應的「提取期」產品。

第三項建議，是只向65歲或以上人士提供的特定「提取期」成分基金，包括容許投資於可帶來特定派息的資產類別、目標日期股份。

第四項建議，是為吸引退休人士將資金保留在強積金計劃內，可為65歲以上的退休人士提供一個平台，以實時轉換基金、取得基金的詳細資料及整合戶口，又建議容許特定提取期產品放在積金易平台上以供選擇。

第五項建議，是積金局可提供更充分的資訊予退休人士，以確保作出更好的投資決定；更可考慮提供一條標準化提取強積金的路徑，為投資者提供預設提取方案。

第六項建議，是將「可扣稅強積金自願供款」及「合資格延期年金保費」的扣稅優惠分開，不應兩者共用6萬元的扣稅額，由於兩者在退休理財上有不同角色，彼此應相輔相成，而不應共用扣稅額，建議將兩項扣稅上限分別提升至各10萬元，與子女、教育及居所貸款利息免稅額睇齊。

增加收息產品 吸引成員轉移資金

香港投資基金公會退休金委員會副主席曹偉邦補充，在零售市場上，有許多不同類型的收息產品，看到市面上許多投資者對產品有較大興趣。因此，如果將收息產品加入強積金計劃，退休成員就可以按個人能承擔的風險，選擇高風險高息、低風險低息的產品，更重要的是可以定期收息，提供穩定現金流。

他相信加入這些資產，可以吸引成員將投資在坊間收息產品的資金，轉移到強積金戶口內，值得留意的是，強積金基金的手續費與零售基金有分別，預料可以為整個強積金制度帶來裨益。

加入私募股權投資 料不會令風險大增

當基金選擇增加，尤其是增加高風險投資選擇，對強積金成員來說，或許會憂慮相關手續費開支增加。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明解釋，建議是希望在現行或新推的基金，加入一定比例的收息產品，如派息產品只佔整個組合的三成，一方面可提供穩定派息，另一方面又可以平衡及分散組合風險。更重要的是，若要通過積金局的法規，行政及手續開支亦不能過高。

除此之外，投資者或許會憂慮創業基金、私募股權屬於較高風險的產品，曹偉邦表示，基金經理在增加相關投資時，會確保產品不會風險大增，此外，由於產品屬性與股票完全相反，在投資組合內可發揮平衡風險作用。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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