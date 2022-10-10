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香港地產

東港城平均實呎徘徊1.5萬

【明報專訊】近期大型屋苑二手樓價隨着市况回調，令近日二手成交皆是以減價盤主導。將軍澳坑口站大型屋苑東港城的平均實呎，由去年9月樓市高位時約1.7萬元，持續回軟至近月於1.4萬至1.5萬元水平徘徊，期內跌幅約15%。區內代理預計，東港城今年餘下數月，呎價料維持1.5萬元水平。

明報記者 容婌維

2房戶712萬易手 低估價7%

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，東港城整體樓價回調，9月屋苑平均實呎僅約1.42萬元，而10月平均實呎則回升至約1.53萬元，主要反映成交單位質素。

柯勇續稱，東港城新近成交為8座中高層F室，實用面積463方呎，2房間隔，以712萬元易手、實呎15378元，成交價較銀行估價低最多7%；不過，原業主2016年以559.58萬元購入單位，持貨6年，帳面仍獲利152.42萬元或27%。

匯璽1房890萬沽 業主料實蝕近兩成

市場亦不乏半新盤業主蝕讓離場個案，美聯物業助理區域經理黃永財表示，南昌站匯璽第5B座高層A室，實用面積357方呎的1房戶，望海景，原業主今年6月叫價1000萬元，新近以890萬元售出，實呎24930元，即累減110萬元或11%；原業主2018年以逾1018萬元一手購入，帳面蝕約128萬元，若連同使費及購入時發展商提供之現金回贈，料仍要實蝕約170萬元或17%。

美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣半新盤海之戀．愛炫美第3A座低層A室，實用面積1163方呎，4房1套間隔，新近以2250萬元易手，實呎19347元，做價重返2017年水平；原業主2017年10月以2253.5萬元一手購，持貨5年，帳面蝕3.5萬元；若計及雜項使費，料原業主實蝕逾121.7萬元或5.4%。

藍塘傲特色戶4150萬易手 將軍澳今年最大宗

另二手市場不乏大額高價成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳藍塘傲新錄10月首宗二手成交，為第2座頂層特色戶，連平台及天台，實用面積1329方呎，4房1套連工人套房間隔、望海景，原業主2020年5月以4980萬元放售，累減830萬元或17%後，以4150萬元沽出，實呎31226元，成今年將軍澳區內最大額二手成交；原業主2016年10月以3427.3萬元一手購入，帳面賺722.7萬元或21%。

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