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經濟
2022年10月10日星期一
蔡金強 奧陸之聲
投資策略
一年逾5萬伙申起動 新地佔六成 相等於4年私宅供應目標 業界籲鬆綁增供應
借地建過渡房屋後變身私宅發展
圖則3個月前獲批 新地天水圍建「新界版apm」
十大屋苑周末6成交 14周新低
星資華瑞回歸香港 相信灣區潛力無限
虛銀存款倒跌 券商：轉戰貸款市場 有立會議員料或有投資者退出
8虛銀開拓不同業務 冀殺出血路
中概股經考察可納港股通
陳茂波：本港金融業仍具優勢
北京迪信通遭母企減持近16%股權
融創上月銷售按年瀉逾八成 萬科靠穩
晉達鄧嘉南：聯國氣候會議近 留意環保新能源股
貝萊德貝琳達：美明年才考慮停加息 股市續波動
晨星：美股未來一年續受壓
祈福醫療業績受累疫情 未來增長視乎集資後擴充計劃
「富力女婿」助回購倫敦商場 劉根森任投資經理董事
李思廉2019年嫁女 「童話婚禮」成商界盛事
超力第二代：或研上市助世代交接
初創研新技術 提高人工受孕成功率
學者創業 為可持續研究
陳智鑾：職場新鮮人盼資產增值 先培養儲蓄習慣
環球經濟數據
金子：強美元不利美股 納指沽10628
張兆聰：中電股息5.5厘以上可買
張兆聰：Tesla倘破位下跌 美股無運行
伍禮賢：油價低位回升 留意三星期油ETF
潘啓才：從「渣哥」回購糾紛看股巿財技
謝偉銓：弄清入伙紙與滿意紙的分別
認清信用卡特性 兌換心水獎賞
沈永年：驗樓錦囊（一）：木地板地磚
陸振輝：珍惜時間 活在當下
溫傑：港股憧憬延續反彈 留意安踏
陳大為：加息定係唔加息都死？
鄭煦喬大律師：元宇宙的法學神秘世界
陸振球：Pair trade買盈富沽港交所
陸振球：傳統股災月 中外不乏利好支持
林少陽：現代貨幣理論劇毒無比
技術取勝：銀娛處上升軌
李聲揚：買樓外 勿借錢投資
蔡金強：通脹黏性 股市難有為
徐家健：英減物業印花稅 鼓勵買樓自住
艾雲豪：聖誕前夕世界盃如何打消費戰？
李順威：宏觀策略買美元沽天然氣
劉思明：中芯逆巿轉強 可小注投機
何啟聰：博車股反彈 比亞迪牛51134
瑞銀亞洲：憧憬季績 匯控Call 25461
摩根大通亞洲：整固後或再上破 國泰購25259
周顯：金管局愈沽美元 港元愈危險
王弼：美股持續尋底 低撈聯邦快遞
曾淵滄：耐心收集通關概念股
湯文亮：現在賣樓似被人set士碌架
陳永傑：中長期美息 料升幅放緩
廖偉強：通關迎客就有機會
布少明：中細價樓主導 穩樓市基調
馬泰陽：冀施政報告有利好經濟措施
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
東港城平均實呎徘徊1.5萬
基金公會倡MPF擴展多元資產 不同經濟周期 揀選不同策略
蔡金強：通脹黏性 股市難有為
【明報專訊】內地「十一」國慶假期結束，執筆時距離A股開市還有不足兩天。港股上周三的暴漲導致不論是機構還是散戶，都十分期待節後A股來個開門紅。
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一年逾5萬伙申起動 新地佔六成 相等於4年私宅供應目標 業界籲鬆綁增供應
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何啟聰：博車股反彈 比亞迪牛51134
瑞銀亞洲：憧憬季績 匯控Call 25461
摩根大通亞洲：整固後或再上破 國泰購25259
周顯：金管局愈沽美元 港元愈危險
王弼：美股持續尋底 低撈聯邦快遞
曾淵滄：耐心收集通關概念股
湯文亮：現在賣樓似被人set士碌架
陳永傑：中長期美息 料升幅放緩
廖偉強：通關迎客就有機會
布少明：中細價樓主導 穩樓市基調
馬泰陽：冀施政報告有利好經濟措施
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
東港城平均實呎徘徊1.5萬
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