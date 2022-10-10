經濟
鄭煦喬大律師 加密解碼

投資策略

鄭煦喬大律師：元宇宙的法學神秘世界

【明報專訊】《阿凡達》（Avatar）近日推出4K重製版，於香港再次上映，令筆者不禁回想起當時2009年該電影中描繪的「潘朵拉星球」是如此的引人入勝。經過十多年的科技發展，虛實合一的「元宇宙」平台（Metaverse）對大家來說已經不再是遙不可及的概念，我們可以在「元宇宙」中工作、娛樂、學習等各方面的嶄新社交活動體驗：The Sandbox遊戲平台、MART IN METAVERSE年宵活動、MetaHKUST數位雙子校園及MetaVerse Church HK教會，甚至是Decentraland巴巴多斯政府大使館等。不過，在探索這個既創新又神秘的世界期間，各位必須小心，留意其潛在的法律風險和問題。

元宇宙同樣發生刑事罪行

與真實世界一樣，「元宇宙」中同樣會產生各式各樣的犯罪行為，如性騷擾、詐騙、盜竊等。據META（前稱facebook）所稱，一名女玩家就曾在參加其VR社交媒體平台Horizon Worlds公測時在「元宇宙」裏遭陌生人亂摸。然而，由於「元宇宙」世界中的行為隱蔽，用戶有一個匿名去中心化錢包即可加入平台，身分追查、驗證甚至是取證的工作只會變得困難重重。

虛擬世界中 如何保障知識產權？

隨着「元宇宙」規模的擴大，傳統知識產權法中的地域邊界也愈趨模糊。「元宇宙」中的知識產權侵權情况如下——用戶／機構在未經擁有人同意下，發行、複製、改編相關音樂和影片、製造遊戲或場景、開設虛擬商店等，此類問題一旦出現，人可以如何保障自己的權利？值得參考的一個例子是：跨國公司Nike本年向美國專利商標局申請了7個不同的商標，以區分其虛擬鞋和服裝項目。

私隱安全責任誰屬？

為了向用戶呈現更真實、沉浸式的體驗，「元宇宙」收集、紀錄、追蹤大量的用戶個人信息及數據，包括其基本資料、生物識別資料（眼球跟面部表情）、個人健康生理和財產資料、聯繫人資料、上網紀錄、位置信息等，因而產生了新的安全、隱私風險，並引發一連串的問題：誰來承擔收集個人資料並決定如何處理該些資料的責任？誰來提供隱私聲明？如何及何時取得用戶的信息處理同意？誰來負責用戶在「元宇宙」中個人資料被盜或濫用的情况？

虛擬財產交易 智能合約有利有弊

在「元宇宙」中，虛擬財產交易中違約、違法行為將頻繁發生。一方面，不少人認為智能合約（Smart Contracts）的新技術可以有助保證各方履行合約責任，因為智能合約具有自動執行、不可篡改、不可逆轉的特點。另一方面，不少人又質疑智能合約可否真的完全取代傳統合同免除所有風險及損失呢？畢竟，智能合約技術本身就存在漏洞，如：重入攻擊、權限控制、整型溢出等。這個議題同樣值得大家進一步反思、探討。

「元宇宙」的世界為我們創造很多希望，但亦打破了傳統法律框架，衍生法律和監管上的各種問題。世界各地的監管機構必須在兩者之間取得平衡：在制定相關法規時，清晰定義責任誰屬，以保護使用者的權益；同時鼓勵大家支持並把握新技術帶來的機會。

香港數碼資產學會幹事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄭煦喬大律師 加密解碼]

上 / 下一篇新聞

一年逾5萬伙申起動 新地佔六成 相等於4年私宅供應目標 業界籲鬆綁增供應
一年逾5萬伙申起動 新地佔六成 相等於4年私宅供應目標 業界籲鬆綁增供應
借地建過渡房屋後變身私宅發展
借地建過渡房屋後變身私宅發展
圖則3個月前獲批 新地天水圍建「新界版apm」
圖則3個月前獲批 新地天水圍建「新界版apm」
十大屋苑周末6成交 14周新低
十大屋苑周末6成交 14周新低
星資華瑞回歸香港 相信灣區潛力無限
星資華瑞回歸香港 相信灣區潛力無限
虛銀存款倒跌 券商：轉戰貸款市場 有立會議員料或有投資者退出
虛銀存款倒跌 券商：轉戰貸款市場 有立會議員料或有投資者退出
8虛銀開拓不同業務 冀殺出血路
8虛銀開拓不同業務 冀殺出血路
中概股經考察可納港股通
中概股經考察可納港股通
陳茂波：本港金融業仍具優勢
陳茂波：本港金融業仍具優勢
北京迪信通遭母企減持近16%股權
北京迪信通遭母企減持近16%股權
融創上月銷售按年瀉逾八成 萬科靠穩
融創上月銷售按年瀉逾八成 萬科靠穩
晉達鄧嘉南：聯國氣候會議近 留意環保新能源股
晉達鄧嘉南：聯國氣候會議近 留意環保新能源股
貝萊德貝琳達：美明年才考慮停加息 股市續波動
貝萊德貝琳達：美明年才考慮停加息 股市續波動
晨星：美股未來一年續受壓
晨星：美股未來一年續受壓
祈福醫療業績受累疫情 未來增長視乎集資後擴充計劃
祈福醫療業績受累疫情 未來增長視乎集資後擴充計劃
「富力女婿」助回購倫敦商場 劉根森任投資經理董事
「富力女婿」助回購倫敦商場 劉根森任投資經理董事
李思廉2019年嫁女 「童話婚禮」成商界盛事
李思廉2019年嫁女 「童話婚禮」成商界盛事
超力第二代：或研上市助世代交接
超力第二代：或研上市助世代交接
初創研新技術 提高人工受孕成功率
初創研新技術 提高人工受孕成功率
學者創業 為可持續研究
學者創業 為可持續研究
陳智鑾：職場新鮮人盼資產增值 先培養儲蓄習慣
陳智鑾：職場新鮮人盼資產增值 先培養儲蓄習慣
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：強美元不利美股 納指沽10628
金子：強美元不利美股 納指沽10628
張兆聰：中電股息5.5厘以上可買
張兆聰：中電股息5.5厘以上可買
張兆聰：Tesla倘破位下跌 美股無運行
張兆聰：Tesla倘破位下跌 美股無運行
伍禮賢：油價低位回升 留意三星期油ETF
伍禮賢：油價低位回升 留意三星期油ETF
潘啓才：從「渣哥」回購糾紛看股巿財技
潘啓才：從「渣哥」回購糾紛看股巿財技
謝偉銓：弄清入伙紙與滿意紙的分別
謝偉銓：弄清入伙紙與滿意紙的分別
認清信用卡特性 兌換心水獎賞
認清信用卡特性 兌換心水獎賞
沈永年：驗樓錦囊（一）：木地板地磚
沈永年：驗樓錦囊（一）：木地板地磚
陸振輝：珍惜時間 活在當下
陸振輝：珍惜時間 活在當下
溫傑：港股憧憬延續反彈 留意安踏
溫傑：港股憧憬延續反彈 留意安踏
陳大為：加息定係唔加息都死？
陳大為：加息定係唔加息都死？
陸振球：Pair trade買盈富沽港交所
陸振球：Pair trade買盈富沽港交所
陸振球：傳統股災月 中外不乏利好支持
陸振球：傳統股災月 中外不乏利好支持
林少陽：現代貨幣理論劇毒無比
林少陽：現代貨幣理論劇毒無比
技術取勝：銀娛處上升軌
技術取勝：銀娛處上升軌
李聲揚：買樓外 勿借錢投資
李聲揚：買樓外 勿借錢投資
蔡金強：通脹黏性 股市難有為
蔡金強：通脹黏性 股市難有為
徐家健：英減物業印花稅 鼓勵買樓自住
徐家健：英減物業印花稅 鼓勵買樓自住
艾雲豪：聖誕前夕世界盃如何打消費戰？
艾雲豪：聖誕前夕世界盃如何打消費戰？
李順威：宏觀策略買美元沽天然氣
李順威：宏觀策略買美元沽天然氣
劉思明：中芯逆巿轉強 可小注投機
劉思明：中芯逆巿轉強 可小注投機
何啟聰：博車股反彈 比亞迪牛51134
何啟聰：博車股反彈 比亞迪牛51134
瑞銀亞洲：憧憬季績 匯控Call 25461
瑞銀亞洲：憧憬季績 匯控Call 25461
摩根大通亞洲：整固後或再上破 國泰購25259
摩根大通亞洲：整固後或再上破 國泰購25259
周顯：金管局愈沽美元 港元愈危險
周顯：金管局愈沽美元 港元愈危險
王弼：美股持續尋底 低撈聯邦快遞
王弼：美股持續尋底 低撈聯邦快遞
曾淵滄：耐心收集通關概念股
曾淵滄：耐心收集通關概念股
湯文亮：現在賣樓似被人set士碌架
湯文亮：現在賣樓似被人set士碌架
陳永傑：中長期美息 料升幅放緩
陳永傑：中長期美息 料升幅放緩
廖偉強：通關迎客就有機會
廖偉強：通關迎客就有機會
布少明：中細價樓主導 穩樓市基調
布少明：中細價樓主導 穩樓市基調
馬泰陽：冀施政報告有利好經濟措施
馬泰陽：冀施政報告有利好經濟措施
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
東港城平均實呎徘徊1.5萬
東港城平均實呎徘徊1.5萬
基金公會倡MPF擴展多元資產 不同經濟周期 揀選不同策略
基金公會倡MPF擴展多元資產 不同經濟周期 揀選不同策略