溫傑：港股憧憬延續反彈 留意安踏

最終恒指能反彈到什麼水平，我們現時只能「摸着石頭過河」，根據基本因素變化調整策略。針對10月份，以下3項因素值得留意：

（1）9月份內地經濟數據。內地將於10月中公布相關數據，若數據優於預期，將有望增加投資者對內地經濟及企業盈利的信心。

（2）9月美國通脹數據。美國通脹及加息預期是外圍波動的其中一個重要因素，若通脹一如預期進一步回落，或稍稍減低市場對聯儲局持續進取加息的擔心，有機會減少美匯的上升動力，同時利好投資氣氛。

（3）中國二十大會議。全國人大常委譚耀宗日前引述「內地朋友」估計會議後中港通關安排有望放寬。全國僑聯副主席盧文端亦撰文表示相近論點，二十大後兩地通關政策有機會放寬的消息，空穴來風必有因。若中央的防疫政策一如預期有所放寬，又或落實更多刺激經濟政策，估計將有利市况表現。

上述3點是我們指出大家要留意的重點，不代表他們必會出現。事實上，港股仍受多項不明朗因素困擾，包括全球經濟放緩、歐美央行進取加息，以及地緣政局日趨複雜，我們認為未來數月港股仍波動，或再探底。

本周第一隻介紹的股份是安踏（2020）。2022年上半年業績好過預期，集團堅持長期戰略思維，「單聚焦、多品牌、全球化」策略成果顯著，收益再創歷史新高。仔細分析，收入增長主要是受惠「安踏」品牌電子商貿業務的增長，以及在中國大陸持續進行DTC模式轉型有效，使收益增加26%；期內其他品牌（包括DESCENTE及KOLON SPORT）合計收益升29.9%。

同時，中國體育用品行業的長遠發展前景樂觀。消費市場短期內雖呈現出「兩極化」的趨勢，消費升級與消費降級的現象並存，但中長期低線城市消費力上升、中產持續擴大的趨勢不變。中國政府一直大力支持運動產業，於2021年發布全新的全民健身計劃，目標是於2025年前讓民眾享用更好更便利的體育設施，預料該計劃可為體育產業帶來5萬億元人民幣的價值。在政策利好下，加上北京馬拉松11月復辦，體育用品股可看高一線。進取投資者可於90元以下水平買入，若能突破並企穩100元水平，中線上望115元。為減投資風險，跌破80元或須止蝕。

太古目標價75元 52元止蝕

第二隻介紹的股份是太古（0019） 。業務主要分為地產、飲料及航空，我們認為這3個核心業務正逐漸好轉。收租業務方面，隨着本地放鬆防控措施，零售市場料慢慢復蘇。飲料部門主要是經銷可口可樂，疫情期間內地銷售受影響，但隨着疫情逐漸受控，銷售有望見底，而且內地目前的人均飲用量遠比其他國家低，發展空間巨大。本港放寬旅行檢疫限制，有助推動商務及旅遊出行需求，國泰最快下半年可回復收支平衡。這次策略的目標價為75元，止蝕價為52元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]