經濟
陸振輝 優游歲月

投資策略

陸振輝：珍惜時間 活在當下

【明報專訊】退休者回首前塵，有沒有想過究竟什麼東西是最珍貴的？人生中其實只有「時間」是最公平、最珍貴和不可強求的！因為在世界上，時間支配了一切。

時間可以令你在不知不覺間容顏枯槁，但也可以撫平你的坎坷和傷痛。所有過去的不幸，其實最終都是「一時」的苦楚，總會有過去的一天。時間就好像一服藥，總會將煩惱送走在生命長河之中。無論成功或是失敗，都只是剎那的過程而已。一生並不長，有人說是只有昨天、今天和明天。再美好的昨天，都終會變成歷史；再惡劣的今天，也總需要珍惜；再遙遠的明天，也必須要去努力奮鬥。

細心想想，世界上是沒有人可以活在過去，也沒有人能夠活在未來，只有是活在當下！既然時光永不回來，那人生亦當無悔。珍惜當下，品味生命的賜與，才能邁步向前，享受歲月如歌。

人生最大的錯誤是「錯誤的堅持」和「輕易的放棄」。在錯誤的時間上，正確的事情也會是錯誤的。

一個自愛的人，是不會過度偏執，更不會把珍貴的時間變成虛耗自己的毒藥。

人生最值得慶賀的其實是「活着」，只要活着，時間才有非凡的意義。人生在世，除了生死，其餘一切都只是小事。退休者不要在回憶中糾纏了，生命只能有一次，一生只能活一回，千萬不要留下鬱結和遺憾。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]

上 / 下一篇新聞

一年逾5萬伙申起動 新地佔六成 相等於4年私宅供應目標 業界籲鬆綁增供應
一年逾5萬伙申起動 新地佔六成 相等於4年私宅供應目標 業界籲鬆綁增供應
借地建過渡房屋後變身私宅發展
借地建過渡房屋後變身私宅發展
圖則3個月前獲批 新地天水圍建「新界版apm」
圖則3個月前獲批 新地天水圍建「新界版apm」
十大屋苑周末6成交 14周新低
十大屋苑周末6成交 14周新低
星資華瑞回歸香港 相信灣區潛力無限
星資華瑞回歸香港 相信灣區潛力無限
虛銀存款倒跌 券商：轉戰貸款市場 有立會議員料或有投資者退出
虛銀存款倒跌 券商：轉戰貸款市場 有立會議員料或有投資者退出
8虛銀開拓不同業務 冀殺出血路
8虛銀開拓不同業務 冀殺出血路
中概股經考察可納港股通
中概股經考察可納港股通
陳茂波：本港金融業仍具優勢
陳茂波：本港金融業仍具優勢
北京迪信通遭母企減持近16%股權
北京迪信通遭母企減持近16%股權
融創上月銷售按年瀉逾八成 萬科靠穩
融創上月銷售按年瀉逾八成 萬科靠穩
晉達鄧嘉南：聯國氣候會議近 留意環保新能源股
晉達鄧嘉南：聯國氣候會議近 留意環保新能源股
貝萊德貝琳達：美明年才考慮停加息 股市續波動
貝萊德貝琳達：美明年才考慮停加息 股市續波動
晨星：美股未來一年續受壓
晨星：美股未來一年續受壓
祈福醫療業績受累疫情 未來增長視乎集資後擴充計劃
祈福醫療業績受累疫情 未來增長視乎集資後擴充計劃
「富力女婿」助回購倫敦商場 劉根森任投資經理董事
「富力女婿」助回購倫敦商場 劉根森任投資經理董事
李思廉2019年嫁女 「童話婚禮」成商界盛事
李思廉2019年嫁女 「童話婚禮」成商界盛事
超力第二代：或研上市助世代交接
超力第二代：或研上市助世代交接
初創研新技術 提高人工受孕成功率
初創研新技術 提高人工受孕成功率
學者創業 為可持續研究
學者創業 為可持續研究
陳智鑾：職場新鮮人盼資產增值 先培養儲蓄習慣
陳智鑾：職場新鮮人盼資產增值 先培養儲蓄習慣
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：強美元不利美股 納指沽10628
金子：強美元不利美股 納指沽10628
張兆聰：中電股息5.5厘以上可買
張兆聰：中電股息5.5厘以上可買
張兆聰：Tesla倘破位下跌 美股無運行
張兆聰：Tesla倘破位下跌 美股無運行
伍禮賢：油價低位回升 留意三星期油ETF
伍禮賢：油價低位回升 留意三星期油ETF
潘啓才：從「渣哥」回購糾紛看股巿財技
潘啓才：從「渣哥」回購糾紛看股巿財技
謝偉銓：弄清入伙紙與滿意紙的分別
謝偉銓：弄清入伙紙與滿意紙的分別
認清信用卡特性 兌換心水獎賞
認清信用卡特性 兌換心水獎賞
沈永年：驗樓錦囊（一）：木地板地磚
沈永年：驗樓錦囊（一）：木地板地磚
溫傑：港股憧憬延續反彈 留意安踏
溫傑：港股憧憬延續反彈 留意安踏
陳大為：加息定係唔加息都死？
陳大為：加息定係唔加息都死？
鄭煦喬大律師：元宇宙的法學神秘世界
鄭煦喬大律師：元宇宙的法學神秘世界
陸振球：Pair trade買盈富沽港交所
陸振球：Pair trade買盈富沽港交所
陸振球：傳統股災月 中外不乏利好支持
陸振球：傳統股災月 中外不乏利好支持
林少陽：現代貨幣理論劇毒無比
林少陽：現代貨幣理論劇毒無比
技術取勝：銀娛處上升軌
技術取勝：銀娛處上升軌
李聲揚：買樓外 勿借錢投資
李聲揚：買樓外 勿借錢投資
蔡金強：通脹黏性 股市難有為
蔡金強：通脹黏性 股市難有為
徐家健：英減物業印花稅 鼓勵買樓自住
徐家健：英減物業印花稅 鼓勵買樓自住
艾雲豪：聖誕前夕世界盃如何打消費戰？
艾雲豪：聖誕前夕世界盃如何打消費戰？
李順威：宏觀策略買美元沽天然氣
李順威：宏觀策略買美元沽天然氣
劉思明：中芯逆巿轉強 可小注投機
劉思明：中芯逆巿轉強 可小注投機
何啟聰：博車股反彈 比亞迪牛51134
何啟聰：博車股反彈 比亞迪牛51134
瑞銀亞洲：憧憬季績 匯控Call 25461
瑞銀亞洲：憧憬季績 匯控Call 25461
摩根大通亞洲：整固後或再上破 國泰購25259
摩根大通亞洲：整固後或再上破 國泰購25259
周顯：金管局愈沽美元 港元愈危險
周顯：金管局愈沽美元 港元愈危險
王弼：美股持續尋底 低撈聯邦快遞
王弼：美股持續尋底 低撈聯邦快遞
曾淵滄：耐心收集通關概念股
曾淵滄：耐心收集通關概念股
湯文亮：現在賣樓似被人set士碌架
湯文亮：現在賣樓似被人set士碌架
陳永傑：中長期美息 料升幅放緩
陳永傑：中長期美息 料升幅放緩
廖偉強：通關迎客就有機會
廖偉強：通關迎客就有機會
布少明：中細價樓主導 穩樓市基調
布少明：中細價樓主導 穩樓市基調
馬泰陽：冀施政報告有利好經濟措施
馬泰陽：冀施政報告有利好經濟措施
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港
東港城平均實呎徘徊1.5萬
東港城平均實呎徘徊1.5萬
基金公會倡MPF擴展多元資產 不同經濟周期 揀選不同策略
基金公會倡MPF擴展多元資產 不同經濟周期 揀選不同策略