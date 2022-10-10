陳智鑾：職場新鮮人盼資產增值 先培養儲蓄習慣

筆者先為Alfred計算置業相關的開支，450萬元物業，假設一成首期45萬元，印花稅13.5萬元，連其他雜費約65萬元，30年九成按揭每月供款17,000元，收入要求達36,000元。值得注意的是，適逢加息周期，每月供款會增加。以Alfred現時情况，需要達到兩個條件，一是擁有足夠首期資金，其次有足夠收入通過按揭審核。

投資首先要足夠本錢

許多人都希望透過投資令資產快速增值，有部分朋友更認為投資是個人理財中最重要的一部分。事實上，大部分人開始投資的時候，特別是年輕人，都像Alfred一樣沒有一筆很大的初始資金，他們需要做的是注重儲蓄，增加收入，並且留意自己的消費習慣。養成良好習慣已經為自己打好了一個良好的理財基礎。當然，我們都明白投資重要，不過投資只是個人理財的其中一個元素，協助你實踐不同階段的目標。

以Alfred為例，打算6年後置業，需要首期等資金大約65萬元，大約每月要儲8000元，佔現時月入接近一半，開始時可能會有一點吃力，如有需要可在剛開始的幾年先降低儲蓄目標，待人工增加後再相應調整儲蓄金額。不過隨着工作經驗增加，工資增幅會隨年資增加，尤其在目前經濟環境下，愈有實力的人愈能脫穎而出，剛踏入社會工作的朋友，只要專注事業，一定能有好的前景。

消費習慣方面，年輕人可留意自己日常的消費模式，看看有沒有一些可以節省的開支。現時流行的網上服務，如串流影片、音樂等，都以月費形式支付，有時有些服務訂購了卻很少使用，建議盡早取消。當然亦可以在飲食方面着手，日常有沒有每日一杯外賣咖啡的習慣？又會不會經常到高級餐廳消費？如果希望盡快「上車」，亦可以適量調節光顧的次數。再進一步，有部分朋友已在外面租屋，不與家人共住，亦可以考慮化整為零，考慮搬回家中，或與朋友合租，從而節省大筆開支。

至於應否以投資增加累積財富的速度，首先重申，在累積一定財富之前，減少開支和儲蓄的效益會比投資更高。舉個例，如果Alfred可投資的資金只有50,000元，即使他能夠比大市長期平均表現更好，例如10%回報，他一年能從投資創造的財富也只有5000元，但事實上能做到表現優於大市的人已是投資高手，少之又少，然而一年要節省5000元使費，就很多人都能夠做到。

節省開支較投資獲利容易

其次，如剛才所說，投資表現需要透過長期正確的訓練，累積知識和經驗才能得以有所成長，Alfred從未投資，建議先用一段時間了解合適自己的投資產品，包括股票、基金、債券等，再循序漸進策劃投資。當然，制訂詳細的投資計劃，建議Alfred諮詢專業的財務策劃師，度身訂做合適的方案。

信達興業董事

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[陳智鑾 理財信箱]