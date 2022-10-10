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祈福醫療業績受累疫情 未來增長視乎集資後擴充計劃

【明報專訊】於廣州番禺經營醫院及門診服務的祈福醫療集團上月再向港交所提交上市申請。集團業務相對簡單，就是以祈福新邨為基地，經營包括醫院、門診、藥房及護老服務。近年業績理所當然受到新冠疫情直接打擊，經歷2020年盈利大跌三成後，去年業績雖大幅反彈，惟今年初疫情重臨，持續困擾集團業務發展。

撰文 旻晞

相信年長一輩的香港人對位於廣州番禺區的祈福新邨並不陌生，建於1991年的祈福新邨，有「中國第一邨」的稱號，是一個閉門式管理小區，區內設有大量休閒、零售設施、學校，以及本文主角——祈福醫院。當年發展商祈福集團在港宣傳攻勢不絕，標榜港式生活，吸引大量港人置業。據資料，目前邨內單位逾3萬個，20多萬個業主當中，八成是香港人。

2020至2021年期間，大股東孟麗紅——亦是祈福生活服務（3686）控股股東，重組旗下醫院醫療服務業務，先後出售祈福醫院業務及康養集團業務，組成目前的祈福醫療集團，代價合共約3.19億元（人民幣，下同）。

內地第一家醫院獲JCI認證

祈福醫療除於邨內經營祈福醫院，亦以康養集團品牌，經營包括一間月子中心、一間護老服務中心、一間口腔門診部及5間零售藥房。而祈福醫院於2003年便獲得國際聯合委員會（JCI）認證，亦是國內第一家醫院及亞洲第二家醫院獲得有關認證。另外，醫院亦先後於2008及2021年獲評為三級甲等中醫院，及三級甲等中西醫醫院評級（屬最高評級）。

業績方面，集團目前業務相當依賴祈福醫院的住院及門診服務，事關康養集團的護老、護理業務起步較晚，今年首4個月佔集團總收益僅6.7%。但醫院住院業務始終會受制於牀位數目，往績期間祈福營運牀位保持1352張不變，實際服務能力按牀日數計，過去3年保持於39.67萬日，可想而知集團業務增長點或只能看門診服務。

特別是新冠疫情爆發，對集團住院及門診業務構成不同打擊，但後者至少有新冠病毒核酸測試就診業務收益稍作彌補；從2020年集團住院業務收益按年下跌28%，同期門診業務收益則僅跌8.8%便可知一二。因此，集團近年門診醫院服務收入佔比逐漸攀升，由2019年的28.1%升至今年首4個月的37.2%；住院服務收入佔比則由43.8%降至35.1%。

業務依賴住院門診服務

再從就診人次看，2021年集團業務從2020年新冠疫情的陰影走出來，盈收全面反彈，甚至超越2019年水平。但主要推升動力仍來自門診業務，住院業務仍未全面復蘇。2021年集團住院就診人次2.91萬，相當於2019年的72%；使用率亦僅回升至61.5%，2019年的80%水平仍相距甚遠。

從往績可見，新冠疫情對集團構成最直接的打擊，2020年2月7日至3月中因旗下所有門診醫院、專科服務暫停、住院服務亦停收新病人，令當年集團盈收分別下跌20%及30%。2021年疫情放緩，加上康養集團業績自2020年12月底開始併入集團帶來貢獻，令業績大反彈。但至今年初疫情再反覆，廣東省出現零星封區個案，降低了潛在病人到醫院的求診、住院需求。此外，集團員工福利及利息成本開支增加，都導致今年首4個月盈利急跌65%。

年初再爆疫首4月盈利急跌65%

受制於設施規模，祈福醫療集團未來增長要視乎其上市集資後的擴充計劃，包括擴充各專科服務規模，如脊椎骨科、腦病科、心臟康復科，以及增設兩護老中心、一間月子中心、3個口腔門診、5間零售藥房等，能否落實仍是未知數。同時，構成集團業務的重大不確定因素，始終是內地新冠疫情仍在不斷變化，投資者於目前市况，對集團業務發展或存有戒心。

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