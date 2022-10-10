祈福醫療業績受累疫情 未來增長視乎集資後擴充計劃

撰文 旻晞

相信年長一輩的香港人對位於廣州番禺區的祈福新邨並不陌生，建於1991年的祈福新邨，有「中國第一邨」的稱號，是一個閉門式管理小區，區內設有大量休閒、零售設施、學校，以及本文主角——祈福醫院。當年發展商祈福集團在港宣傳攻勢不絕，標榜港式生活，吸引大量港人置業。據資料，目前邨內單位逾3萬個，20多萬個業主當中，八成是香港人。

2020至2021年期間，大股東孟麗紅——亦是祈福生活服務（3686）控股股東，重組旗下醫院醫療服務業務，先後出售祈福醫院業務及康養集團業務，組成目前的祈福醫療集團，代價合共約3.19億元（人民幣，下同）。

內地第一家醫院獲JCI認證

祈福醫療除於邨內經營祈福醫院，亦以康養集團品牌，經營包括一間月子中心、一間護老服務中心、一間口腔門診部及5間零售藥房。而祈福醫院於2003年便獲得國際聯合委員會（JCI）認證，亦是國內第一家醫院及亞洲第二家醫院獲得有關認證。另外，醫院亦先後於2008及2021年獲評為三級甲等中醫院，及三級甲等中西醫醫院評級（屬最高評級）。

業績方面，集團目前業務相當依賴祈福醫院的住院及門診服務，事關康養集團的護老、護理業務起步較晚，今年首4個月佔集團總收益僅6.7%。但醫院住院業務始終會受制於牀位數目，往績期間祈福營運牀位保持1352張不變，實際服務能力按牀日數計，過去3年保持於39.67萬日，可想而知集團業務增長點或只能看門診服務。

特別是新冠疫情爆發，對集團住院及門診業務構成不同打擊，但後者至少有新冠病毒核酸測試就診業務收益稍作彌補；從2020年集團住院業務收益按年下跌28%，同期門診業務收益則僅跌8.8%便可知一二。因此，集團近年門診醫院服務收入佔比逐漸攀升，由2019年的28.1%升至今年首4個月的37.2%；住院服務收入佔比則由43.8%降至35.1%。

業務依賴住院門診服務

再從就診人次看，2021年集團業務從2020年新冠疫情的陰影走出來，盈收全面反彈，甚至超越2019年水平。但主要推升動力仍來自門診業務，住院業務仍未全面復蘇。2021年集團住院就診人次2.91萬，相當於2019年的72%；使用率亦僅回升至61.5%，2019年的80%水平仍相距甚遠。

從往績可見，新冠疫情對集團構成最直接的打擊，2020年2月7日至3月中因旗下所有門診醫院、專科服務暫停、住院服務亦停收新病人，令當年集團盈收分別下跌20%及30%。2021年疫情放緩，加上康養集團業績自2020年12月底開始併入集團帶來貢獻，令業績大反彈。但至今年初疫情再反覆，廣東省出現零星封區個案，降低了潛在病人到醫院的求診、住院需求。此外，集團員工福利及利息成本開支增加，都導致今年首4個月盈利急跌65%。

年初再爆疫首4月盈利急跌65%

受制於設施規模，祈福醫療集團未來增長要視乎其上市集資後的擴充計劃，包括擴充各專科服務規模，如脊椎骨科、腦病科、心臟康復科，以及增設兩護老中心、一間月子中心、3個口腔門診、5間零售藥房等，能否落實仍是未知數。同時，構成集團業務的重大不確定因素，始終是內地新冠疫情仍在不斷變化，投資者於目前市况，對集團業務發展或存有戒心。

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