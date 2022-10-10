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貝萊德貝琳達：美明年才考慮停加息 股市續波動

【明報專訊】美國通脹高企不下，聯儲局需要大幅加息，令金融市場流動性收緊，已成為全球最大投資風險，美股標指今年1月4日創歷史新高4818點後，至今以下降軌尋底，上月30日低見3584點，已跌穿6月低位，即使上周初曾略為反彈，惟上周中後期又再轉跌，收報3639點，仍處降軌之下（見圖）。美股後市如何，料仍將主宰着全球投資市場表現。貝萊德亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達（Belinda Boa，圖）預期，聯儲局明年上半年才會考慮暫停加息，而美股波動或維持一段時間。

貝琳達指出，即使新冠疫情似乎愈來愈接近最後的階段，但其造成的影響或將持續，其中，大部分發達國家的通脹率已創數十年以來的最高水平，令許多央行結束自2008年金融危機後長期採取的超寬鬆貨幣政策，讓貨幣政策正常化。

隨着美國聯儲局在6月、7月及上月均加息0.75厘，聯邦基金利率上端現已升至3.25厘，貝琳達認為，這顯示聯儲局把早前的鷹派言論正轉化為政策行動，她相信聯儲局在2023年上半年考慮暫停加息前，可能會把聯邦基金利率提高至4厘或以上。

風險溢價升 選高質防守股

貝琳達表示，目前聯儲局的政策正常化和縮減資產負債表的情况顯示，市場波動或將會維持一段時間，而風險溢價的差距將可能繼續擴大。因此，貝琳達認為投資者在配置資產時，無論在不同資產類別之間和同一資產類別以內，均須保持謹慎，例如重點應該放在高質素的信貸和股票，在經濟增長減速和通脹高於長期趨勢的情况下，選擇可以取得可預測、高防禦力的現金流的企業。

在投資股票和信貸時，貝萊德均抱謹慎態度，貝琳達認為，儘管股票估值合理，但可能會有更大的下行空間。

在貨幣利差方面，貝琳達指出，雖然美元總體呈上升趨勢，但貝萊德基於不同原因，對印尼盾和印度盧比維持中立觀點，「印度的油價較低及對俄羅斯石油的依賴為經常帳餘額帶來支持，而印度儲備銀行捍衛貨幣也有助加強盧比匯率穩定。在印尼，由於天然氣價上漲，貿易條件指數高企，印尼中央銀行加息幅度也超過預期，確保貨幣穩定」。

美元強勢持續

印尼盾印度盧比抗跌力較強

從更宏觀的角度來看，貝琳達認為私募市場具備增值並實現配置多元化的潛力，即使私募市場的估值無可避免受市場波動上升的影響，她所看好的3個領域包括：

(1)私募信貸，當通脹和利率上升時，浮動利率債券的風險敞口具有吸引力；

(2)實物資產，特別是基礎設施和房地產，可以通過投資合適的資產，作為通貨膨脹的對冲，可望帶來可持續的收益；

(3)可持續發展投資，該行留意到客戶對影響力投資（impact investing）的強烈興趣。去碳化是其中一個突出的主題，具有雙重潛力，既能為各行業帶來改變和創造增長機會，又能在財務回報上帶來貢獻。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕晨星 美元 美國加息 美國通脹 貝萊德貝琳達(Belinda Boa)

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