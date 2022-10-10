貝萊德貝琳達：美明年才考慮停加息 股市續波動

貝琳達指出，即使新冠疫情似乎愈來愈接近最後的階段，但其造成的影響或將持續，其中，大部分發達國家的通脹率已創數十年以來的最高水平，令許多央行結束自2008年金融危機後長期採取的超寬鬆貨幣政策，讓貨幣政策正常化。

隨着美國聯儲局在6月、7月及上月均加息0.75厘，聯邦基金利率上端現已升至3.25厘，貝琳達認為，這顯示聯儲局把早前的鷹派言論正轉化為政策行動，她相信聯儲局在2023年上半年考慮暫停加息前，可能會把聯邦基金利率提高至4厘或以上。

風險溢價升 選高質防守股

貝琳達表示，目前聯儲局的政策正常化和縮減資產負債表的情况顯示，市場波動或將會維持一段時間，而風險溢價的差距將可能繼續擴大。因此，貝琳達認為投資者在配置資產時，無論在不同資產類別之間和同一資產類別以內，均須保持謹慎，例如重點應該放在高質素的信貸和股票，在經濟增長減速和通脹高於長期趨勢的情况下，選擇可以取得可預測、高防禦力的現金流的企業。

在投資股票和信貸時，貝萊德均抱謹慎態度，貝琳達認為，儘管股票估值合理，但可能會有更大的下行空間。

在貨幣利差方面，貝琳達指出，雖然美元總體呈上升趨勢，但貝萊德基於不同原因，對印尼盾和印度盧比維持中立觀點，「印度的油價較低及對俄羅斯石油的依賴為經常帳餘額帶來支持，而印度儲備銀行捍衛貨幣也有助加強盧比匯率穩定。在印尼，由於天然氣價上漲，貿易條件指數高企，印尼中央銀行加息幅度也超過預期，確保貨幣穩定」。

美元強勢持續

印尼盾印度盧比抗跌力較強

從更宏觀的角度來看，貝琳達認為私募市場具備增值並實現配置多元化的潛力，即使私募市場的估值無可避免受市場波動上升的影響，她所看好的3個領域包括：

(1)私募信貸，當通脹和利率上升時，浮動利率債券的風險敞口具有吸引力；

(2)實物資產，特別是基礎設施和房地產，可以通過投資合適的資產，作為通貨膨脹的對冲，可望帶來可持續的收益；

(3)可持續發展投資，該行留意到客戶對影響力投資（impact investing）的強烈興趣。去碳化是其中一個突出的主題，具有雙重潛力，既能為各行業帶來改變和創造增長機會，又能在財務回報上帶來貢獻。

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