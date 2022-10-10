陳茂波：本港金融業仍具優勢

指金融峰會反應熱烈 徇眾要求增研討會

陳茂波指出，該研討會邀請多位重量級人物，來自不同類型的環球資產管理機構，包括傳統長倉基金、老牌私募基金、基建融資專家、大型對冲基金等，將分享現時宏觀環境下如何應對挑戰及抓住機遇，也會向公眾現場直播，相信他們的實戰經驗及獨特觀點，能為與會者帶來更全面視野，審視當前投資形勢。

對於本港在全球金融中心指數跌出三甲，名次遭新加坡取代，只得第四名。陳茂波稱，細看內容香港總得分實際上增加了10分，比首兩位的紐約和倫敦得分升幅為多，但疫情限制了本港對外往還，或影響了很多金融從業員對香港的總體印象，拖累了相關評分及整體排名。儘管如此，報告反映香港在銀行、保險、專業服務及貿易等環節仍擁有相當優勢。

他又指，今次最新公布排名中，第三至第十位的城市每位之間其實只相差1分，足見差距之窄、競爭之激烈。與此同時，近年首兩位的紐約和倫敦與其他對手的差距正逐步收窄，可見其他金融中心都不斷進步。而這項指數每年發布兩次，某次得分與排名的上上落落，或更多是受一些短期因素影響。故更關鍵的是香港要清晰認知自身擁有什麼優勢、存有什麼不足，才能透過策略部署及高效執行，做好制度、政策和宣傳推廣方面所需要的工作，以鞏固優勢、補足短板，不斷提升香港競爭力。