中概股經考察可納港股通

將密切關注WVR在港上市地位變化

根據兩所公告，「考察日」主要分成兩種情况訂定，倘中概股上市不足6個月時已成功轉換主要上市，首個考察日將為其上市滿6個月後的第19個交易日；倘中概股成功轉換主要上市時已上市滿6個月，其考察日則為其轉換為主要上市後，首個恒生綜指成分股定期調整生效日前的第二個港股交易日。另外，倘考察日未能符合納入條件，下一次考察日則為恒生綜指成分股定期調整生效日前的第二個港股交易日。

文件又以嗶哩嗶哩（9626）（B站）為例，該公司於10月3日轉換為主要上市正式生效後，因在聯交所上市已滿6個月，所以考察日應當為下一個恒生綜指成分股定期調整生效日前的第二個港股交易日，即明年3月。屆時滬深交易所將按照上述實施辦法規定考察公司，倘符合納入條件則將其納入「港股通」股票。下一步將密切關注同股不同權（WVR）公司在港上市地位的變化，按規定將符合條件的WVR公司股票納入「港股通」，更好滿足投資者需求，堅定不移推動資本市場高水平雙向開放。

受中美角力帶來的不確定性影響，近期已有不少中概股申請來港作主要上市，除首隻完成轉換的B站外，阿里巴巴（9988）、百勝中國（9987）及諾亞控股（6686）等亦陸續申請在港主要上市。