8虛銀開拓不同業務 冀殺出血路

livi高息定存吸存款 PAOB攻中小企貸款

眾安目前主力發展扣帳卡、微型保險等，下半年進軍財富管理業務，推出基金投資，又預告將推外匯股務。匯立着重貸款及財富管理業務，今年推出「Go Wealth」智能財富管理平台，提供投資組合建議及買賣，早前亦宣布進軍印尼市場，致力拓展東南亞市場。Mox以信用卡服務及借貸為核心，未來亦計劃發展股票交易股務。livi推分期付款「livi PayLater」，又推高定存利息，一度為虛銀中最高息，惟其後數間虛銀亦跟加息爬頭。

截至今年6月底，眾安用戶人數升至60萬，較去年同期增約20萬；今年9月，匯立連同其母公司WeLend的總用戶人數達50萬；Mox透露最新的用戶人數有近40萬，按年升2.5倍。