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一年逾5萬伙申起動 新地佔六成 相等於4年私宅供應目標 業界籲鬆綁增供應

【明報專訊】上任特首林鄭月娥去年10月施政報告中，首度公布北部都會區(下稱北都)發展大計，市場對區內發展充滿憧憬。過去一年，多間發展商或財團紛紛將持有的農地、棕地甚至綠化地申請改劃住宅。本報統計，區內最少有16個項目提出改劃或修訂發展方案，以及待批改劃申請（見表），涉逾5萬個住宅單位，以本地龍頭發展商新地（0016）最積極，佔6個項目共涉逾3.1萬伙，是申改劃單位總數近六成。值得留意，目前政府制定的私宅年度目標為1.29萬伙，若上述申請全數獲批，足以作未來約4年供應。

明報記者 甘潔瑩

有業界認為，若上述改劃單位獲批，將可紓緩長期住宅供不應求的壓力。

有測量師亦估計，政府已覓得發展土地，預計下周公布的施政報告，將提出優化規劃、建築模式等，務求加快房屋供應。新地回覆本報時表示，一直積極支持政府多管齊下，加大力度增加土地及房屋供應，全方位增加公營和私營房屋供應，「雙軌並行」以完善房屋階梯，滿足不同的住屋需求。

為配合政府政策及社會對房屋的殷切需求，新地一直積極將農地轉換為住宅發展用地，盡心盡力把「生地」變成「熟地」，盡速增加香港的房屋供應。新地續稱，北都需要職住平衡的發展，尤其在房屋供應「提速、提效、提量」的方向下，需要有足夠的房屋供應以滿足區內尤其創新科技等職位增長，同時需要加快交通等基建發展，以打造北都成為宜居、宜業、宜行的新核心。

新地置地石湖圍最大 涉近1.5萬伙

環顧過去一年提出改劃住宅的項目，目前暫僅批出一宗相關申請，為新地古洞金坑路以北項目，鄰近雙魚河，早於2008年已獲批建90座洋房，其後新地摒棄洋房發展，改作分層住宅，提供1573伙，並於2019年獲批。北都大計公布後，新地今年初向城規會修訂發展方案，申請略為放寬地積比率和高度限制，擬建2589個住宅單位，修訂方案終在今年8月獲批。換言之，項目住宅供應較14年前大幅增加2499伙或近28倍。

此外，新地亦修訂與置地合作發展的元朗石湖圍項目，同樣放棄2014年已獲批建300幢洋房發展，最新是計劃興建28幢分層住宅物業，共涉14,565伙，單位數量直逼約1.58萬伙的天水圍嘉湖山莊，亦是目前提出改劃申請中，涉及單位最多的一個項目。另新地亦就元朗潭尾的3幅土地（包括現時借予港府作方艙醫院），擬建集住宅、社福配套設施、商業功能於一身的大型綜合項目，擬建36幢住宅大廈，提供9940伙，規模媲美涉1.06萬伙的新界東指標屋苑沙田第一城。

一年僅批古洞項目 涉2589伙

即使主力在市區發展的中小型發展商九建（0034），在北都效應下提出改劃申請。九建或有關人士今年7月就元朗牛潭尾一幅逾100萬方呎的棕地連毗鄰政府地皮，申建44幢物業，當中包括22幢最高50層的摩天大廈，涉及6276伙，若其改劃申請獲通過，勢成為區內最高屋苑之一。

普縉助理總監（諮詢及估值）李雋傑則認為，若申請中的潛在單位能轉化成實際供應，將有助開拓都會區內更多新增住宅供應來源，提高本港中長期供應，以紓緩住宅長期供不應求的局面。

另外，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，上年度施政報告重點在土地開發，目前已覓得相關土地，預計下周公布的施政報告，將提出優化規劃、建築模式等，加快建築規程及補地價流程等，務求加快房屋供應。

（北都一周年．系列一）

[香港地產]

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