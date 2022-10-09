火幣大股東悉售持股 百域資本接貨

李林仍持有港上市火幣科技六成股權

李林現時仍持有在港上市的火幣科技（1611）60.17%股權，並擔任主席及非執董，不過上月初公司建議改名至「新火科技」，英文名稱亦由「Huobi Technology」改為「New Huo Technology」，未知接下來李林會否一併處置公司股權。

總部位於香港的百域資本，其首席執行官陳亦驊表示，相信行業有巨大上升空間和機遇，未來將整合相關行業資源，加大資源投入火幣核心業務，加強機構合作空間和提升競爭力。

李林表示，火幣去年底退出內地市場後，全球化的發展道路上充滿挑戰，因此急需更具國際資源和全球化視野的股東，帶領平台發展。據了解，雙方的交易細節包括保障平台正常運營，提升風險管理和資金儲備，確保用戶資產安全，保持核心團隊穩定等措施。

此外，加密貨幣交易所幣安（Binance）早前遭黑客入侵，原先估計黑客偷走價值約1億美元的加密貨幣，惟經點算後發現有200萬個BNB被提取，市值約5.7億美元。幣安行政總裁趙長鵬在Twitter上表示，事件涉及BSC Token Hub，不過問題暫時已受控，資金仍安全。

另隨着市場波動，加密貨幣價格向下，據Coinbase數據，比特幣（Bitcoin）昨晚7時報19,505美元，較上日跌2.4%；以太幣（Ethereum）報1327美元，跌1.97%。