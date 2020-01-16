沙田中心2房430萬易手 3年新低

沙田中心一個2房戶以新低價易手，中原地產區域營業董事黎宗文表示，該單位為廣寧大廈中層H室，實用面積292方呎，原業主今年8月以510萬元放售，放售一個月乏人問津，主動減價40萬元或7.8%至470萬元，近日終獲垂青，雙方議價後以430萬元易手，累積減價80萬元或16%，實呎14,726元，成交價屬屋苑同類單位近3年低價。

他續稱，原業主2011年11月初以236萬元購入，持貨快將11年，轉手帳面獲利194萬元，單位升值82%。

嵐岸「移民盤」減價8%沽

另外，馬鞍山嵐岸錄低市價成交個案，美聯物業助理聯席董事汪子龍表示，該單位為5座中低層D室，實用面積523方呎，2房戶望開揚景致，單位附設裝修，原業主早前以市價820萬元放售，因移民而急沽貨，減價63.2萬元或7.7%易手，實呎15,679元。原業主2014年6月490萬元購入，持貨逾8年，帳賺266.8萬元或54%離場。

一手市場亦吹淡風，昨日只錄得零星成交。正籌備推售全新盤紅磡必嘉坊．迎匯的恒地（0012），日前就已屆現樓、位於西半山豪宅帝滙豪庭，上載最新銷售安排，將在周二（10月11日）以招標形式推出1伙4房單位，單位為25樓A室，實用面積1735方呎，4房3套房連儲物室間隔，招標期為10月11日至10月31日。

帝滙豪庭推1伙4房戶招標

另外，新世界（0017）、港鐵（0066）旗下大圍柏傲莊III自去年7月公布牆身底座混凝土強度未達標，須拆卸重建以來，項目接連錄得取消交易個案。項目最新錄6宗取消交易個案，據項目的成交紀錄冊資料顯示，項目新增6宗取消交易個案，實用面積475至998方呎，每伙成交價由1131.6萬至2730.4萬元，實呎逾1.9萬至逾2.7萬元，6個單位總成交價共約1.11億元。整個項目累計已有260個單位取消交易，佔已售單位數量約845伙的近31%，料涉銷售總額約42.91億元。

[香港地產]