加息陰霾挫美股 納指插逾3% 分析：北水重臨 難改港股尋底格局

明報記者 蕭嘉聰

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，公布就業數據後，逾八成交易員押注聯儲局11月初將加息0.75厘。加息陰霾籠罩美股，上周五尾市跌勢加劇，道指最多跌超過780點，收市報29,296點，跌630點或2.1%；標指收市跌104點或2.8%，報3639點；納指收市跌幅最大，跌420點或3.8%至10,652點且跌穿10天線（見圖）。

不過，一周累計，道指升近2%，標指及納指亦升1.5%及0.7%，扭轉連跌3周的走勢。

美股三大指數一周累計仍升

多隻重磅科網股急跌，蘋果公司（美：AAPL）上周五收市跌3.7%至140.09美元；亞馬遜（美：AMZN）跌4.8%至114.56美元，特斯拉（美：TSLA）亦大跌6.3%。至於中概股同樣受挫，納斯達克中國金龍指數上周五收市報6081點，跌4.11%；嗶哩嗶哩（美：BILI）、阿里巴巴（美：BABA）及京東（美：JD）均挫逾3%（見表1）。

晶片製造商超微（美：AMD）上周四收市後發盈警，由於個人電腦需求較預期疲弱，令CPU出貨量減少，因此下調第三季收入預測至56億美元，上周五股價插水13.9%，報58.44美元，其他晶片股亦普遍受壓，股價向下（見表2）。

超微發盈警 拖累晶片股急挫

ADR港股比例指數上周五收報17,517點，跌223點或1.26%，騰訊（0700）ADR折合報265元，較港股收市低2.08%；美團（3690）ADR折合報168.3元，亦低2.65%。恒指夜期收市報17,550點，低水190點，而俗稱「黑期」的新加坡香港HS 50指數期貨亦低見17,472點，反映後市仍遇向下壓力，波幅亦偏大。

葉尚志：料科網股續弱勢

第一上海首席策略師葉尚志指出，美國就業數據出台後，市場對美國激進加息預期大升，加上現時成交不足，預計港股仍是呈現向下尋底格局。他解釋，港股今年平均每日成交約1240億元，雖然上周三反彈逾千點，惟成交不足以配合升幅，反映投資者仍持觀望態度。本周一（10日）北水復市，屆時再要觀察成交能否重上平均水平。

他又稱，雖然一眾科網股已經歷一輪跌浪，不過該板塊更受美國加息影響，相信接下來仍會維持弱勢。