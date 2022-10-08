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陸振球：疫情貧者愈貧 不利細價樓

【明報專訊】香港樓價自高位跌了約一成，公認為不利樓巿的兩大利淡因素，一是疫情持續加上封關對經濟和巿民收入做成打擊，二是美國接連加息終於也扯高了香港的利率，增加了供樓負擔。

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