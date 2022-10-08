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2022年10月8日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
長實海韻軒酒店申改建1503伙住宅 4年前批重建110萬呎商廈 學者：住宅需求較大
疫情重創旅業 發展商變陣酒店改劃住宅
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人幣貶值四川限電影響 信利上月營業額挫三成
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陸振球：疫情貧者愈貧 不利細價樓
周末睇樓好去處
陸振球：疫情貧者愈貧 不利細價樓
【明報專訊】香港樓價自高位跌了約一成，公認為不利樓巿的兩大利淡因素，一是疫情持續加上封關對經濟和巿民收入做成打擊，二是美國接連加息終於也扯高了香港的利率，增加了供樓負擔。
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