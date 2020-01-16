瑞信回購238億債務證券 股價曾升近一成

證資金充足 挽市場信心

瑞信股價昨最多升近9%，高見4.59瑞郎。標普全球市場財智的數據顯示，瑞信的5年期信用違約掉期（CDS）成本昨由周四收市的308個基點，下降42個基點。

趁低回購 減融資成本

瑞信公布，將購入8種以歐元或英鎊計價的優先債，總值不超過10億歐元（約77億港元），另將購入12種美元計價的證券，總值不超過20億美元（約156億港元）。市場人士認為，瑞信的債務回購計劃是明智之舉，使市場對其資產負債表的流動性建立信心，並有助降低瑞信的融資成本。 此外，瑞信亦證實正出售位於瑞士蘇黎世金融區著名的Savoy酒店。

瑞信行政總裁Ulrich Koerner早前向員工透露，正準備重組業務，形容瑞信正處於「關鍵時刻」，令部分市場人士揣測瑞信或瀕臨破產，拖累股價本周初曾跌至3.52瑞郎的歷史新低，CDS成本曾漲至2009年以來最高水平。

（綜合報道）

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