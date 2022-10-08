非農新職減 加息預期未降 失業率返50年低位 5儲局官員「放鷹」

【明報專訊】隨着聯儲局持續大幅加息的影響逐漸浮現，美國9月非農就業職位增長回落至26.3萬個，較8月的31.5萬個顯著放緩，增幅是去年4月以來最低，不過大致符合經濟師預期。路透社調查的經濟師平均預測，9月非農就業職位增長25萬個，而道瓊斯調查的經濟師平均預測9月增幅為27.5萬個。隨着勞動力人口輕微減少，美國9月失業率降至3.5%，回落至7月水平，重返50年低位，亦低於市場預期。美國9月時薪則按年增5%，升幅較8月回落0.2個百分點，略低於經濟師預期。
分析指出，聯儲局正透過加息為經濟及就業市場降溫，以遏抑通脹增長，雖然非農職位增幅有所放慢，但招聘步伐仍然穩健，不大可能動搖聯儲局的政策方向，加上失業率比預期低，意味聯儲局有條件繼續大幅加息。
美股早段跌 兩年債息升穿4.3厘
非農數據公布後，芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注聯儲局11月初再次加息0.75厘的概率，由周四的75.2%升至八成左右。對利率敏感的兩年期國債孳息率昨晚升穿4.3厘。美國10年期國債孳息率觸及3.9厘。美股三大指數早段下挫，道指跌逾400點，標普500指數跌逾1%，納指跌逾2.5%。油組與盟友（OPEC+）宣布減產，推動國際油價昨晚漲逾2%。
非農數據顯示，休旅行業的就業職位領漲，職位增長達8.3萬個。整體來說，就業市場每名可應聘工人，配對約1.7個職位空缺。
克利夫蘭行長：沒理據放慢加息
聯儲局5名官員周四釋出鷹派信號，重申由於通脹過高，金融市場波動不會妨礙加息。今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester，圖）稱，沒有令人信服的證據證明可放慢加息。將於明年初退休的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）預計，聯儲局未來兩次會議可能合共加息1.25厘，預期聯邦基金利率將在明年春季達到4.5厘至4.75厘。
此外，5月上任的聯儲局理事庫克（Lisa Cook）在首次公開講話亦與同僚意見一致，強調要將利率維持在限制性的水平，直至通脹回落 。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）及明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）也強調加息遏抑通脹的重要。
全球糧價按月續跌
聯合國糧農組織（FAO）昨公布，9月全球糧價按月跌1.1%，連跌6個月，價格降至1月以來最低水平，反映通脹壓力有所緩和。不過與去年同期相比，糧食價格仍漲5.5%。