非農新職減 加息預期未降 失業率返50年低位 5儲局官員「放鷹」

分析指出，聯儲局正透過加息為經濟及就業市場降溫，以遏抑通脹增長，雖然非農職位增幅有所放慢，但招聘步伐仍然穩健，不大可能動搖聯儲局的政策方向，加上失業率比預期低，意味聯儲局有條件繼續大幅加息。

美股早段跌 兩年債息升穿4.3厘

非農數據公布後，芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注聯儲局11月初再次加息0.75厘的概率，由周四的75.2%升至八成左右。對利率敏感的兩年期國債孳息率昨晚升穿4.3厘。美國10年期國債孳息率觸及3.9厘。美股三大指數早段下挫，道指跌逾400點，標普500指數跌逾1%，納指跌逾2.5%。油組與盟友（OPEC+）宣布減產，推動國際油價昨晚漲逾2%。

非農數據顯示，休旅行業的就業職位領漲，職位增長達8.3萬個。整體來說，就業市場每名可應聘工人，配對約1.7個職位空缺。

克利夫蘭行長：沒理據放慢加息

聯儲局5名官員周四釋出鷹派信號，重申由於通脹過高，金融市場波動不會妨礙加息。今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester，圖）稱，沒有令人信服的證據證明可放慢加息。將於明年初退休的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）預計，聯儲局未來兩次會議可能合共加息1.25厘，預期聯邦基金利率將在明年春季達到4.5厘至4.75厘。

此外，5月上任的聯儲局理事庫克（Lisa Cook）在首次公開講話亦與同僚意見一致，強調要將利率維持在限制性的水平，直至通脹回落 。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）及明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）也強調加息遏抑通脹的重要。

全球糧價按月續跌

聯合國糧農組織（FAO）昨公布，9月全球糧價按月跌1.1%，連跌6個月，價格降至1月以來最低水平，反映通脹壓力有所緩和。不過與去年同期相比，糧食價格仍漲5.5%。

（綜合報道）

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