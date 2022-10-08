汪明荃 剛柔並濟粵劇守護人

撰文 關樹楨

Liza與粵劇結緣始於少年時，父親經常帶她到新光戲院看戲曲。她愛上戲曲的優美和五光十色的人物。入行電視後，在一次的歡樂滿東華籌款節目中，她伙拍林家聲做《龍鳳爭掛帥》，獲觀眾讚賞和前輩鼓勵。從此，她更投入粵劇發展；其後林家聲更邀請Liza與他演出《天仙配》。Liza戰戰兢兢接受這項「越級挑戰」。她勤奮練習，當中不無壓力，結果天道酬勤，她的演出大獲好評。

父帶新光看戲 與戲曲結緣

不久Liza獲得粵劇大佬倌尤聲普推薦加入八和會館，順利成為會員。在1992年的八和理事會改選，Liza被現為八和永遠會長的馬國超游說加入團隊，競逐主席一職，最後她僅以一票之差險勝，從此改寫了她與八和會館日後的命運。

當上主席後，Liza先把會議規範化，整理紀錄和檔案，繼而着手為八和籌款。過去八和的收入均靠華光誕上會員競投聖物所籌集的款項來維持會務開支。她獲友好支持，首次當主席便為八和籌得過百萬元會費，打破過往紀錄。

Liza先為八和購置電腦，優化辦公室和工作流程，並聘請一名秘書專注為八和打理日常會務。由於財務比前寬裕，她開始為八和購置排練室和貨倉。到了1997年，八和的管理已走上軌道，適逢Liza在電視台工作繁重，她便決定離開八和，直到10年後才回歸。

留住新光戲院 保育油麻地戲院

10年後的香港，地產興旺，過去的戲院都被改裝作更高增值的用途，只剩下新光戲院可供粵劇演出。八和開始沒有足夠表演場地使用，副主席阮兆輝再次聯絡Liza，游說她重返八和。當時Liza已身兼人大代表和政協委員，她心繫社會，眼見藝團中只剩粵劇界欠具分量代表，於是決定為這個界別盡些綿力，完成使命。

新光戲院是少數適合粵劇演出的場地，當時業主希望戲院約滿後重建發展；業主認為戲院屬私人物業，不能以保育粵劇為由，干擾業主重建的權益。Liza運用了她個人脈絡，安排業主、政府和粵劇界進行三方會談，經多次斡旋，終成功保留戲院供粵劇界繼續使用，問題得到解決。

保育粵劇極需要場地用作培訓，讓學員可以從演出中學習，由低做起，慢慢晉升。當大家知道政府有意活化油麻地戲院的時候，便欲爭取使用這個場地。大家檢視場地後，認為油麻地戲院需要改裝大堂以容納等候入場的觀眾。由於戲院屬於不能改動的二級受保護文物，Liza唯有申請使用和改變隔鄰的公廁，用作觀眾等候入場的地方，但更改土地用途過程共用了8年時間才獲批。這個場地伙伴計劃已開展了10年多，培養了140多名新秀演員，並演過百多齣劇本。

為進一步提升粵劇發展，下一步就是西九文化區的戲曲中心。西九是代表香港文化的地標，而文化不能缺少中國傳統，Liza就以這個理據再為粵劇界爭取更高質素的演出場地。政府在重新招標發展西九文化區的時候，地產商便接觸Liza，提出以場地換取八和對他們支持。Liza知道機會已經來臨，她選擇與具規模的發展商合作，並要求以最快速度動工興建一座位於市區兼交通方便的場地，玉成了今天的戲曲中心。

Liza成功借用自己知名度，把粵劇界的聲音放得更大，帶到更遠，惠澤了這個古老行業。但更重要的，是各持份者均備受尊重，令她獲得支持和發揮。在戲曲中心的開幕禮上，Liza更顯出她剛柔並濟的領袖風範。

戲曲工作者，戲曲中心代表了他們的家；就在大家為這個家興奮的時候，知悉當局跳過了八和作為業界代表，直接邀請了白雪仙（仙姐）主持戲曲中心的開幕禮。由於大家都非常尊重仙姐，也沒有什麼大意見。不過Liza為表示對其他會員尊重，爭取了在開幕禮前，由八和會員負責一項開台儀式，動員所有會員，一連七天，演出折子戲和場劇，讓大家參與這個家的成立，肯定大家的貢獻。

爭取抗疫基金 助會員渡難關

疫情下，粵劇演出大受打擊，會員生計深受影響。Liza再次發揮其超級聯繫人角色，尋求政府協助。Liza即從會員工種分類，計算出他們的損失，從抗疫基金獲得1500萬元，分給會員，協助他們渡過難關。此外，八和更成立了小組加強粵劇教育，動員了300多名會員，善用閒置資源，拍了40多條視頻，配上中英文字幕，在八和的網上頻道播出；同時也為兒童製作了一本電子書。

Liza身兼八和主席和做電視節目，工作繁忙。她的座右銘是「自愛、自強、自信」，做人得先好好愛護自己，自強就能建立自信，有了自信便能勇敢表達自己和據理力爭。

最愛《帝女花》以弱制強

《帝女花》是Liza最愛的劇本，她特別欣賞「上表」一幕，長平公主以弱制強，反映了談判藝術；劇本中亦充滿悲情，牽動演員的感情，從而感動台下觀眾。

（與CEO對話2022）