東方海外第三季度收入升17%

另一方面，大行摩根大通發表報告跟進，大削東方海外和中遠海控（1919）目標價。東方海外和中遠海控股價昨日表現向下，分別收跌1.55%和1.49%。

首9月總載貨量跌6.2%

東方海外首9個月總收入154.9億美元，按年升43.4%；總載貨量538.3萬個標準箱，下跌6.2%。運載力減少4.9%，整體運載率按年下降1.2%，每個標準箱之整體平均收入增加52.9%。

摩通指出，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連續下跌16個星期，行業正處於低谷期。東方海外、中遠海控和長榮海運股份在近幾個月出現大幅拋售。不過，該行預計，2023年運費將「正常化」（即向下調整回復至長期平均水平），較之前預計至2024年底提早一年。該行假設今年、明年和2024年的平均即期運費分別跌35%、40%及15%，經過一輪下跌，現價已反映有關因素。

摩通大削中遠海控東方海外目標價

摩通預計今年下半年全球貿易流量將保持疲軟，惟有關利淡因素早成為主流，已被市場消化，需求前景仍是好壞參半。該行同時大削中遠海控及東方海外的目標價，分別由19元下調36.84%至12元，以及由340元下調47.06%至180元。

該行亦指出，兩家公司今年下半年和明年即期運費正常化的步伐或快於預期，以及2023年的合同運費較低，不過，摩通重申兩股「跑贏大市」評級，認為隨着中遠海控在跨太平洋和亞歐航線的合同覆蓋率高且市場份額強勁，看好該股前景；又指東方海外被收購後，將繼續與中遠產生成本協同效益，並指東方海外的最少40%派息比率政策，提供吸引的投資收益率。