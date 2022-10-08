艾美股價昨升五成 券商：機構投資者帶動

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，近期港股氣氛淡靜令艾美認購也較冷淡，但前日臨近收市至昨日升勢強勢，因該股的基本面不錯，能吸引機構投資者持有，加上他預計前日大部分散戶已經離場，令沽壓減少帶動升勢。

GC Constrution健世科技暗盤齊升

此外，GC Constrution（1489）和健世科技（9877）昨公布中籤結果，兩者的香港發售分別超額7.58倍和1.52倍。當中GC和健世在乙組分別獲大戶以108萬元認購215萬股股份，以及1164萬元認購40.4萬股股份。

兩隻新股認購狀况一洗近期頹風，暗盤價也見升勢，GC在富途的暗盤價0.64元升28%，在輝立和耀才的暗盤價也達0.62元升24%，每手5000股帳面計最多賺700元，即是認購215萬股股份的大戶未計算交易費，帳面最多賺30.1萬元。

另健世暗盤價升幅較弱，富途錄29.6元升6.47%，輝立見28元升0.72%，每手200股帳面計最多賺360元。大戶認購40.4萬股股份下未計算交易費帳面最多賺72.7萬元。第一上海首席策略師葉尚志稱新股市場反映市場，因投資者受加息疫情持續等問題影響，上月起態度越趨謹慎，即使港股低位也未見入市。但他認為港股近期下跌也是一個機會，預計內需消費相關股較有優勢，因有關企業較少出口，未受制裁影響，同時內地息口較寬鬆，亦有利其業務發展。

明報記者

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