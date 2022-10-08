梁安琪：因應新博彩法規定轉讓股份

霍震霆任澳娛綜合主席

梁安琪昨午出席葡京人藝術展時接受澳門媒體訪問時稱，她悉數轉讓30萬股B股給常務董事何超鳳，是因應新博彩法規定而轉讓股份，並認為B股不涉及利益。她料其他競投賭牌的公司，因應新例，要求常務董事佔股比例需達15%的要求，亦會陸續有股權變動。至於澳娛綜合會否因應競投賭牌而調整架構，她相信公司會有安排。

在十一黃金周檔期，梁安琪稱，葡京人商場人流較平日升五成，屬下酒店入住率有八成多，因此生意不錯。她相信，這體現政府做了很多工作，希望未來再接再厲，訪澳旅客能持續增加。

周焯華減持 Yeah Yeah Group飈1.3倍

此外，隨着前龍頭賭廳太陽城集團老闆周焯華淡出Yeah Yeah Group（8082），落實在9月14至23日期間，在市場減持該集團34.87%，持股量降至只有2.17%，該集團股價昨日大升1.3倍，成為升幅榜榜首，收市報0.03元。

另一方面，據彭博報道，周大福企業及遠東發展（0035）分別持有近5%的澳洲賭場公司Star Entertainment，被澳洲當地監管機構指其在反洗錢監控鬆懈，加上容許其他省份被禁進場者到昆士蘭參與博彩，因此視該公司不適合持牌；但當局容許該公司上訴。