阿貝隆：華懋收購松齡要約價合理 籲股東接納

阿貝隆認為，松齡專注於高端業務的擴張計劃，在疫情仍繼續錄得收入增長，不過集團正面對員工成本上升問題，其上財年的員工成本按年增加11.6%至1.3億元，同時盈利前景取決於招聘及員工挽留情况，即使收入創新高亦出現虧損，預計前景及展望充滿挑戰。該行亦指出，要約人華懋是一家投資控股公司，今次收購松齡是發展健康護理及安老業務的第一步，沒有經營老人院的直接經驗，在新董事管理下未能確定前景。

收入新高仍蝕 指松齡前景充滿挑戰

不過，該行考慮到華懋提出的股份要約價0.89元，隱含市帳率及市銷率分別為4.4倍及3倍，高於另外兩家上市老人院股嘉濤（2189）及恒智（8405），要約價公平合理，因此建議股東接納要約。由松齡全體獨立非執董組成的獨立董事委員會，亦基於獨立財顧建議，推薦股東接受要約。根據通函，要約於昨日（7日）開始，截止日期為10月28日，應付股款的最後日期為11月8日。

根據聯交所股權披露，華懋完成收購松齡後，鄧耀昇只保留1.65%股權，鄧耀邦則全數沽出股份，而鄧成波的遺產亦沽至只餘1.04%。松齡昨日收市報0.89元，無升跌。

委任5名華懋高層入董事局

此外，松齡昨日亦正式「換血」，委任5名華懋高層入董事局，包括華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興、執行董事兼營運總裁王弘瀚、副首席財務總裁曾殿科、資本首席投資總裁及集團業務轉型及創新總監胡達明，以及行政總裁辦公室總監許慧敏擔任非執董。