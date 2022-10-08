匯豐唱淡「踩多腳」 旭輝續插水 銷售放緩加劇資金問題 降6內房目標價

【明報專訊】被視為「示範民企」的旭輝（0884）近日傳出需尋求延付貸款利息，令市場嘩然，觸發市場對內房的信心危機。匯豐證券昨發表報告關注內房「明股實債」之餘，認為雖然旭輝股價已跌近五成，但市場仍低估對旭輝無力償債的負面新聞所導致的拋售情况及情緒轉變，故大削旭輝目標價68%至0.8元，評級由「買入」降至「持有」；券商銀河聯昌亦將旭輝目標價削75%，同樣降評級至「持有」。
明報記者 方楚茵
未來6周需履行1.1億美元的償付義務的旭輝昨繼續股債雙殺，股價曾跌逾15%，見歷史新低0.61元，收市跌幅收窄至8.33%，收報0.66元；旭輝明年1月到期的離岸債券價格亦已跌至27美分水平；同系物管股旭輝永升（1995）全日跌8.42%，收報2.5元。
傳旭輝延付利息 股價見歷史新低
匯證報告指出，一向認為旭輝遵守財務紀律，迄今一直如期償債，但據REDD報道，旭輝擬尋求延期支付銀團貸款利息，標普亦應旭輝要求撤銷信用評級，加上上月底傳出公司未能如期支付天津合資項目的信託借款，令旭輝股價至今已跌逾49%，儘管匯證認為今次是市場過度「重罰」旭輝，但仍低估市場對旭輝無力償債的負面新聞爆出後市場情緒的轉變，故將目標價削68%。
匯證同時點名6家內房或存在更多「明股實債」的風險。過去一年內房合約銷售下滑嚴重打擊流動性，在明股實債下，內房企業無力購回項目少數權益，因而要求延期，旭輝的例子正是合作方拒絕延期。該行稱，若合約銷售進一步惡化，問題將會升級，成為內房重大下行風險。
銀河聯昌：銷售惡化為推冧內房主因
銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武表示，截至目前未見旭輝於再融資方面有任何進展；加上銷售持續疲軟，旭輝或會像部分同行一樣要求延遲償還部分債務。若出現有關情况，肯定令包括該行在內的投資者失望。
以往內房為擴張規模，藉大舉與信託、資管合資發展項目，因而衍生出「明股實債」問題。在「三道紅線」政策下，要縮減合作規模，增加自持操盤比例，造成資金壓力。
不過，鄭懷武認為，明股實債只是一個因素「推冧」內房，更大問題在於內房銷售惡化，現金流轉差，銷售回籠資金被銀行保留在監管帳戶中。在「保交樓」的前提下，仍要為竣工項目「找數」，加上尚有其他的境內外債，令到發展商「出多入少」，現金流出量往往以百億計，但能融資發債僅10億至20億元，屬杯水車薪。他相信今次旭輝是「面對現實」，「頂到天津項目，長遠都頂唔落去，所以如提早同債主傾，令債主畀時間佢（旭輝）諗吓點搞」。「模範房企」旭輝亦出現問題，相信將給予政府信號，若不加快行動，整個行業將出現更大問題。