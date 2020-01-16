跑道區澐璟快登場 1房371呎起

涉582伙 主打2至3房

華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡表示，「澐」指海浪連綿，代表項目坐擁維港臨海優越地段 ；「璟」意謂項目條件得天獨厚，擁有維港中心的景致，當中九成單位享海景。澐璟由6座分層大廈及3座低座組成，實用371至4850方呎，涵蓋1至4房間隔，主打2至3房戶；項目正待批預售，料短期內登場。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀稱，項目坐擁維港一線海景，開則亦有別於其他樓盤。朱續稱，兩家公司現時仍在商討項目售價，將參考包括九龍塘、九龍站及南區豪宅做價。值得留意的是，雖然項目位處啟德跑道區，惟澐璟的兩家發展商暫未有參與九大發展商成立的「啟德跑道區私人發展有限公司」，韋少凡回應稱，集團一直與該商會密切聯絡，有新消息會再作公布。

必嘉坊．迎匯280伙

最快月內推

另外，恒地（0012）紅磡大型重建項目、位於黃埔街33號必嘉坊第二期昨亦命名為「必嘉坊．迎匯」，關鍵日期同為2024年12月31日，樓花期約26個月。市場預計項目短期內上載樓書，最快月內推售。恒基物業代理營業（一）部高級副總經理余孫謀稱，必嘉坊．迎匯提供280個單位，涵蓋開放式至3房間隔，主打1房戶型，佔單位總數逾六成，最細開放式戶由200方呎起。他續稱，項目第一期必嘉坊．㬢匯至今累售140伙，佔該期324伙約四成，套現約9.7億元，成交均呎2.47萬元。

[香港地產]