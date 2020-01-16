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KOKO HILLS明首開現樓示範單位

【明報專訊】上季多個新盤宣布延遲交樓，其中早前公布延遲約3個月交樓的會德豐藍田KOKO HILLS，新近已獲政府批出轉讓同意書，即日起分批發信予業主交樓。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS及第2期KOKO RESERVE已屆現樓，公司正為項目進行最後檢查，預計本月內完成交樓程序，項目亦將於明日起開放現樓示範單位予準買家參觀。

KOKO HILLS自2020年開售至今累售232伙，佔全盤413伙約56%，連同第2期KOKO RESERVE 招標售出的4伙單位，兩期迄今套現逾30億元。隨着KOKO HILLS將入伙，發展商昨更新價單，增設180天、270天及360天付款辦法，連同原有的120天付款辦法，共設4款付款方式予買家選擇，最高折扣則維持19.5%。

會德豐今年暫吸金約88億

黃光耀續稱，集團預計11月底至12月初推出KOKO HILLS第3A期，涉及392伙，主打1房及2房戶，料為集團今年內最後一個推售樓盤。他表示，由於疫情影響旗下項目施工進度，將軍澳日出康城第12期及山頂種植道等項目，將押後至明年推出；售樓成績方面，集團今年迄今累積銷售總額約88億元，有信心年底前錄超過100億元銷售額。

潤地保利啟德跑道區盤今命名

KOKO HILLS第3A期登場前，第四季另有兩個市區新盤率先登場。華潤置地（1109）及保利（0119）啟德跑道區承富里2號項目，以及恒地（0012）紅磡必嘉坊2期，將分別於今日公布項目命名，市場料短期內展開銷售部署。

Wetland 3期昨晚第三輪沽30伙

新地（0016）天水圍現樓項目 Wetland Seasons Bay第3期昨晚展開第三輪銷售，以發價單推出45伙（另外35伙招標）。市場消息稱，截至昨晚9時售出約30伙，佔以價單發售單位總數的67%；而項目第3期自上月開售至昨天累售約160伙。

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