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長實力戰6財團爭市建局榮光街項目

【明報專訊】長實（1113）繼日前以逾46億元中標屯門大欖限呎住宅地後，昨日截標的市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目，共收到7份標書，其中長實再度參戰，該集團今年3月已斥59.96億元、每方呎樓面地價11,382元投得鄰近的鴻福街、啟明街及榮光街的市建局「四合一」重建項目，以便進一步拓展土瓜灣版圖。

長實近年買地不手軟，在爆疫以來兩年多先後斥逾260億元購入4幅住宅官地、一個市建局項目，昨日再度出擊，獨資入標競投榮光街項目。除長實外，區內持有不少土地儲備的恒地（0012），當中包括與希慎（0014）及帝國集團去年9月以近82億元、每方呎樓面地價11,414元投得的庇利街/榮光街項目，昨日亦獨資入標。此外，新地（0016）、恒地、會德豐、鷹君（0041）、英皇（0163）亦獨資入標，至於信置（0083）則伙拍招商局置地（0978）合組財團競投。

信置伙招商局置地入標競投

美聯測量師行董事林子彬表示，入標數目符合市場預期，主要由於土瓜灣重建項目規模適中，且擁有海景，在市區項目中屬罕有，發展潛力優厚。他續稱，土瓜灣受惠屯馬線效應，刺激區內物業自用及租務需求，加上是次項目擁有海景，與早前多幅項目有別，故能吸引發展商入標。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，昨日截標為土瓜灣區內「小區發展」中享優質海景的項目，區內有剛性需求，加上港鐵屯馬線下，故獨資入標。他又稱，加息影響地皮估價，出價已考慮加息及市場的不穩定因素。

市場最高估值34億 每呎1.22萬

榮光街/崇安街地盤面積為約3萬方呎，可建樓面約27.9萬方呎，規定單位實用面積最小300方呎，當中半數單位須不大於480方呎。項目設約4.6萬方呎商場，首5年由發展商和市建局持有，發展商佔七成、市建局佔三成，5年後可出售。

綜合市場估計，項目估值約28.8億至34億元，即每方呎樓面地價約1.03萬至1.22萬元，較今年7月招標時估值略低5%。

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