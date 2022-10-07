內地客逾10萬租天鑄4房雙套戶

西半山逾半世紀舊樓3房6.5萬租出

西半山半世紀舊樓亦新錄大額租務成交，中原地產資深區域營業董事顏燦城表示，西半山干德道金徽閣高層A室，實用1640方呎，3房1套連工人房間隔、景觀開揚，最新以6.5萬元連車位租出，實用呎租40元。業主早於1972年以23.5萬元一手購入，持貨長達50年，以目前租金計算，租務回報十分可觀。

太古城3房月租3.6萬 市價水平

大型指標屋苑樓價回調，惟租金未見跟隨下跌。鰂魚涌太古城燕宮閣高層C室，實用785方呎，3房1套間隔，向南、望街景，附有雅致裝修，以月租3.6萬租出，實用呎租46元，屬市價水平。業主於2009年以730萬元買入單位，持貨13年，現享租金回報5.9厘。中原地產區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城租賃成交平穩，屋苑現時有約297個租盤，呎租約39元。