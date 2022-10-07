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經濟
2022年10月7日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
梁安琪悉售澳博持牌公司一成股權 何超鳳接手 分析：或為投牌部署
「四太」仍持澳娛澳博股份 生意網絡龐大
桑德主席揑造文件 法庭判「回水」
恒指復軟險守萬八 成交625億今年最少
港PMI連升5月後跌回收縮區
艾美疫苗中創新航首掛保不失
基金公會籲擴MPF投資範圍 增高息債私募股權等 顧問：須做好投資者教育
促訂「提取期」投資方案新指引 增定期派息產品
上月強積金人均蝕1.8萬 兩年獲利「清零」
領展內地商場租務放緩 券商仍看好
友和旗艦店今開業 明年攻新界區
金山雲價殘 金山軟件擬減值逾56億元
叮噹健康穩價期內斥6000萬「托價」
惠譽降英評級展望至「負面」 稱撤回富人減稅不足以改變信用評估
馬斯克續購Twitter再現變數 傳Apollo等不再融資
OPEC+大規模減產 白宮斥與俄聯手抬升油價
張兆聰：譚仔估值合理 有海外擴張潛力
植耀輝：二十大前宜靜觀其變
葉創成：帝御勁賺 增持香港小輪
技術取勝：莎莎V彈或後抽
盧駿匡：港股成交淡 乃熊三尾聲
劉思明：黃金周消費股 小心旺丁不旺財
周顯：中國製作頂級遊戲秘方
譚新強：期待二十大帶來美好新景象
湯文亮：千祈唔好叫人賣樓 自己買樓
英國重啟量寬 利穩樓巿
匯景2房失守700萬 重返5年前水平 GRAND MARINI首錄蝕讓 3房3年實蝕近一成
內地客逾10萬租天鑄4房雙套戶
長實力戰6財團爭市建局榮光街項目
KOKO HILLS明首開現樓示範單位
大眾銀行7200萬購屯門舖
技術取勝：莎莎V彈或後抽
【明報專訊】新濠國際受制6.7元（圖）
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