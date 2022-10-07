經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：帝御勁賺 增持香港小輪

【明報專訊】筆者兩星期前在本欄表示，擬低吸香港小輪（0050），此計劃已付諸實行，上周以6.45元增持該股。本港樓市近日有不少頭條新聞，例如長實（1113）本周二宣布以46.01億元、每方呎樓面地價約3522元成功競投屯門青山公路大欖段「限呎」住宅官地，成交價低於市場預期，亦較香港小輪伙拍帝國集團（各佔50%權益）於2016年以每方呎4085元投得的同區地皮（現已落成為帝御）低逾一成，今日就此詳細分析。

去年10月22日見報、題為「帝御系列豐收 低吸香港小輪」的文章中，筆者預測，帝御全盤1782伙單位若售罄後至少套現90億元，由於估計發展成本約60億元，即香港小輪在此項目可分帳不少於45億元，盈利不少於15億元。以去年10月21日收市價5.49元計，香港小輪市值不足20億元，換言之，帝御項目盈利料已等於當時大部分市值，值得低吸，筆者亦於去年12月21日以5.46元買入該股。

地價大跌 利低吸優質土儲

香港小輪今年中期年報披露，截至6月底，帝御已售出的1748伙單位，佔總數近98%。根據傳媒報道，帝御上月已開始交樓，換言之，香港小輪來自該物業銷售之收益料已可確認入帳。香港小輪在去年年報預告，由於帝御銷售理想，加上為慶祝明年集團成立100周年紀念，董事會決定將建議派發特別股息每股1元予股東，派發日期將於明年宣布今年業績時一併公布。

以筆者兩次買入香港小輪平均價5.96元，該股明年料派發1元特別股息，息率已達16.8厘，筆者當然也明白此是一次過特別股息，日後難以為繼。在筆者看來，香港小輪現時的最大賣點是，隨着帝御賣樓收入入帳，可望帶來數以十億元的現金，在目前樓價回落、港府看來決心增加供應、地價大跌的情况下，集團有機會再低價買入優質地皮，發展另一個像帝御一樣成功的項目。

市帳率年底料降至0.32倍 估值吸引

截至今年6月底，香港小輪總權益為60億元，而以昨日收市價6.6元計，市值不足24億元，市帳率低於0.4倍。筆者估計，隨帝御項目達15億元的盈利下半年入帳，香港小輪今年底總權益增至約75億元，市帳率下跌至0.32倍，以這樣低的估值買香港小輪可成功複製帝御項目勁賺的願望，筆者認為值得。

[葉創成 創富倉]

上 / 下一篇新聞

梁安琪悉售澳博持牌公司一成股權 何超鳳接手 分析：或為投牌部署
梁安琪悉售澳博持牌公司一成股權 何超鳳接手 分析：或為投牌部署
「四太」仍持澳娛澳博股份 生意網絡龐大
「四太」仍持澳娛澳博股份 生意網絡龐大
桑德主席揑造文件 法庭判「回水」
桑德主席揑造文件 法庭判「回水」
恒指復軟險守萬八 成交625億今年最少
恒指復軟險守萬八 成交625億今年最少
港PMI連升5月後跌回收縮區
港PMI連升5月後跌回收縮區
艾美疫苗中創新航首掛保不失
艾美疫苗中創新航首掛保不失
基金公會籲擴MPF投資範圍 增高息債私募股權等 顧問：須做好投資者教育
基金公會籲擴MPF投資範圍 增高息債私募股權等 顧問：須做好投資者教育
促訂「提取期」投資方案新指引 增定期派息產品
促訂「提取期」投資方案新指引 增定期派息產品
上月強積金人均蝕1.8萬 兩年獲利「清零」
上月強積金人均蝕1.8萬 兩年獲利「清零」
領展內地商場租務放緩 券商仍看好
領展內地商場租務放緩 券商仍看好
友和旗艦店今開業 明年攻新界區
友和旗艦店今開業 明年攻新界區
金山雲價殘 金山軟件擬減值逾56億元
金山雲價殘 金山軟件擬減值逾56億元
叮噹健康穩價期內斥6000萬「托價」
叮噹健康穩價期內斥6000萬「托價」
惠譽降英評級展望至「負面」 稱撤回富人減稅不足以改變信用評估
惠譽降英評級展望至「負面」 稱撤回富人減稅不足以改變信用評估
馬斯克續購Twitter再現變數 傳Apollo等不再融資
馬斯克續購Twitter再現變數 傳Apollo等不再融資
OPEC+大規模減產 白宮斥與俄聯手抬升油價
OPEC+大規模減產 白宮斥與俄聯手抬升油價
張兆聰：譚仔估值合理 有海外擴張潛力
張兆聰：譚仔估值合理 有海外擴張潛力
植耀輝：二十大前宜靜觀其變
植耀輝：二十大前宜靜觀其變
技術取勝：莎莎V彈或後抽
技術取勝：莎莎V彈或後抽
盧駿匡：港股成交淡 乃熊三尾聲
盧駿匡：港股成交淡 乃熊三尾聲
劉思明：黃金周消費股 小心旺丁不旺財
劉思明：黃金周消費股 小心旺丁不旺財
周顯：中國製作頂級遊戲秘方
周顯：中國製作頂級遊戲秘方
譚新強：期待二十大帶來美好新景象
譚新強：期待二十大帶來美好新景象
湯文亮：千祈唔好叫人賣樓 自己買樓
湯文亮：千祈唔好叫人賣樓 自己買樓
英國重啟量寬 利穩樓巿
英國重啟量寬 利穩樓巿
匯景2房失守700萬 重返5年前水平 GRAND MARINI首錄蝕讓 3房3年實蝕近一成
匯景2房失守700萬 重返5年前水平 GRAND MARINI首錄蝕讓 3房3年實蝕近一成
內地客逾10萬租天鑄4房雙套戶
內地客逾10萬租天鑄4房雙套戶
長實力戰6財團爭市建局榮光街項目
長實力戰6財團爭市建局榮光街項目
KOKO HILLS明首開現樓示範單位
KOKO HILLS明首開現樓示範單位
大眾銀行7200萬購屯門舖
大眾銀行7200萬購屯門舖