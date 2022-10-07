經濟

金山雲價殘 金山軟件擬減值逾56億元

【明報專訊】金山雲（美：KC）自2020年中赴美上市以來，股價至今累挫逾九成，拖累股東金山軟件（3888）財務表現。金山軟件昨發公告稱，受累於金山雲股價低迷及近期財務表現的重大影響，公司正評估金山雲之投資的可收回金額，並計劃計提減值撥備，預期9月30日建議撥備稅前金額將介乎約56億至65億元（人民幣，下同），稅後淨額介乎約50億至59億元。

金山軟件表示，經考慮建議減值撥備後，預期今年首9個月業績將錄得重大虧損，但強調此會計處理不會對集團之現金流和經營業績造成任何影響，重申集團將持續保持穩健的淨現金結餘，以支持經營及投資活動。

金軟：料今年首9月錄重大虧損

目前為止，金山軟件持有14.23億股金山雲，以金山雲周三（5日）收市價2.35美元計算，該批股份市值33.44億美元（約260.84億港元）。金山軟件昨收市報22.1元，跌0.5%。

截至今年6月底，金山軟件第二季收入錄得18.34億元（人民幣，下同），按年增加24%；但由於聯營公司錄得4.18億元虧損，金山軟件上季由盈轉虧，蝕1.39億元；去年同期為溢利4866.4萬元。總結上半年，金山軟件由去年同期的溢利1.65億元，轉蝕4002.6萬元。

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