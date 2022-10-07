金山雲價殘 金山軟件擬減值逾56億元

金山軟件表示，經考慮建議減值撥備後，預期今年首9個月業績將錄得重大虧損，但強調此會計處理不會對集團之現金流和經營業績造成任何影響，重申集團將持續保持穩健的淨現金結餘，以支持經營及投資活動。

金軟：料今年首9月錄重大虧損

目前為止，金山軟件持有14.23億股金山雲，以金山雲周三（5日）收市價2.35美元計算，該批股份市值33.44億美元（約260.84億港元）。金山軟件昨收市報22.1元，跌0.5%。

截至今年6月底，金山軟件第二季收入錄得18.34億元（人民幣，下同），按年增加24%；但由於聯營公司錄得4.18億元虧損，金山軟件上季由盈轉虧，蝕1.39億元；去年同期為溢利4866.4萬元。總結上半年，金山軟件由去年同期的溢利1.65億元，轉蝕4002.6萬元。