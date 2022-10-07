經濟

上月強積金人均蝕1.8萬 兩年獲利「清零」

【明報專訊】股市頹勢未改，強積金今年繼續深陷虧損泥沼。積金評級公布，9月強積金帳面投資虧損估算為821億元，457萬名強積金成員平均每人虧損1.8萬元，高出早前公布虧損1.52萬的預估數字。計入強積金供款後，9月底成員平均帳戶結餘預計為21.1萬元，按月減少1.71萬元，跌逾7%，較去年底則減少4.67萬元，跌逾18%，意味強積金兩年以來累積獲利已告「清零」。積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，由於地緣政治及全球經濟增長受壓，令強積金總資產跌至兩年新低，強積金總資產自2020年7月後，首次跌破1萬億元的關口，至9650億元。

總資產跌破1萬億 兩年新低

積金評級指出，強積金成員平均帳戶結餘預計在第三季虧損2.32萬元，年初至今虧損5.65萬元。第三季及年初至今9個月強積金帳面投資虧損估算虧損分別為1062億元及2589億元。在各類表現中，表現最差的仍為中港股票基金，9月跌13.47%，年初至今跌28.67%，其次為亞洲股票基金，9月跌11.2%，年初至今跌26.2%。表現最好的為貨幣市場中的強積金保守基金，惟亦無錄得回報，其次亦為貨幣市場中的非強積金保守基金，錄得較少跌幅，9月跌1.81%，年初至今跌5.6%。

中港股票基金上月表現最差

叢川普稱，金融市場的升跌主導投資收益及虧損是強積金體系無法控制。積金局回應，強積金屬長線儲蓄投資，計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動。

相關字詞﹕叢川普 積金評級 強積金

上 / 下一篇新聞

梁安琪悉售澳博持牌公司一成股權 何超鳳接手 分析：或為投牌部署
梁安琪悉售澳博持牌公司一成股權 何超鳳接手 分析：或為投牌部署
「四太」仍持澳娛澳博股份 生意網絡龐大
「四太」仍持澳娛澳博股份 生意網絡龐大
桑德主席揑造文件 法庭判「回水」
桑德主席揑造文件 法庭判「回水」
恒指復軟險守萬八 成交625億今年最少
恒指復軟險守萬八 成交625億今年最少
港PMI連升5月後跌回收縮區
港PMI連升5月後跌回收縮區
艾美疫苗中創新航首掛保不失
艾美疫苗中創新航首掛保不失
基金公會籲擴MPF投資範圍 增高息債私募股權等 顧問：須做好投資者教育
基金公會籲擴MPF投資範圍 增高息債私募股權等 顧問：須做好投資者教育
促訂「提取期」投資方案新指引 增定期派息產品
促訂「提取期」投資方案新指引 增定期派息產品
領展內地商場租務放緩 券商仍看好
領展內地商場租務放緩 券商仍看好
友和旗艦店今開業 明年攻新界區
友和旗艦店今開業 明年攻新界區
金山雲價殘 金山軟件擬減值逾56億元
金山雲價殘 金山軟件擬減值逾56億元
叮噹健康穩價期內斥6000萬「托價」
叮噹健康穩價期內斥6000萬「托價」
惠譽降英評級展望至「負面」 稱撤回富人減稅不足以改變信用評估
惠譽降英評級展望至「負面」 稱撤回富人減稅不足以改變信用評估
馬斯克續購Twitter再現變數 傳Apollo等不再融資
馬斯克續購Twitter再現變數 傳Apollo等不再融資
OPEC+大規模減產 白宮斥與俄聯手抬升油價
OPEC+大規模減產 白宮斥與俄聯手抬升油價
張兆聰：譚仔估值合理 有海外擴張潛力
張兆聰：譚仔估值合理 有海外擴張潛力
植耀輝：二十大前宜靜觀其變
植耀輝：二十大前宜靜觀其變
葉創成：帝御勁賺 增持香港小輪
葉創成：帝御勁賺 增持香港小輪
技術取勝：莎莎V彈或後抽
技術取勝：莎莎V彈或後抽
盧駿匡：港股成交淡 乃熊三尾聲
盧駿匡：港股成交淡 乃熊三尾聲
劉思明：黃金周消費股 小心旺丁不旺財
劉思明：黃金周消費股 小心旺丁不旺財
周顯：中國製作頂級遊戲秘方
周顯：中國製作頂級遊戲秘方
譚新強：期待二十大帶來美好新景象
譚新強：期待二十大帶來美好新景象
湯文亮：千祈唔好叫人賣樓 自己買樓
湯文亮：千祈唔好叫人賣樓 自己買樓
英國重啟量寬 利穩樓巿
英國重啟量寬 利穩樓巿
匯景2房失守700萬 重返5年前水平 GRAND MARINI首錄蝕讓 3房3年實蝕近一成
匯景2房失守700萬 重返5年前水平 GRAND MARINI首錄蝕讓 3房3年實蝕近一成
內地客逾10萬租天鑄4房雙套戶
內地客逾10萬租天鑄4房雙套戶
長實力戰6財團爭市建局榮光街項目
長實力戰6財團爭市建局榮光街項目
KOKO HILLS明首開現樓示範單位
KOKO HILLS明首開現樓示範單位
大眾銀行7200萬購屯門舖
大眾銀行7200萬購屯門舖