基金公會籲擴MPF投資範圍 增高息債私募股權等 顧問：須做好投資者教育

明報記者 歐陽偉昉

目前強積金債券投資信用評級，主要需達到「BBB」級或以上，而股票投資則主要為在本港和核准交易所上市的股票。

基金公會昨日建議，容許強積金投資在高收益債券、基建或實物資產、私募股權或創業基金、基建及商品等資產，Charles Brooke表示，可在債券基金加入高收益債券、在混合資產基金加入私募股權投資，相關佔比將會較低。

積金局在2020年將滬深交易所納入核准交易所名單，A股在基金投資可超過10%，不過Charles Brooke稱，A股目前仍不能單獨推出基金；但因為A股回報和風險相對穩定，周期也和其他地區股市不同，適合成員長線投資，希望也可盡快放寬。

冀盡快放寬推出A股基金

積金局回應，歡迎基金業界就優化強積金制度及提供更多元化投資選項提出建議。當局有與基金業界等一直保持溝通，將與基金公會就建議提出討論，以進一步瞭解建議詳情。

公會建議引入的資產，風險較現時投資範圍為高，保險顧問Ben. Excellence董事鍾建強表示，強積金已發展22年，成員對投資認識比以往加深，認同可以擴闊強積金投資深度。不過強積金投資面向大眾，並非如高風險產品只限專業投資者參與，因此監管當局一旦擴闊投資種類，在審批產品、確保客戶風險評估質素等執行工作需要小心，以保障投資者。

王玉麟：另類投資長線可分散風險

強積金顧問GUM執行董事王玉麟認同在長線投資加入另類投資能夠幫助分散風險，並建議當局實行時，可限制資產佔比並加強投資者教育。積金局近年基金發展方向，以簡單易明、降低收費為主，與是次基金公會建議加入的資產類別不同，王玉麟認為，目前四分之三基金為低收費基金，已足夠讓市民選擇。即使積金局採納建議涉及修改指引，相信也要一段時間才能實行。