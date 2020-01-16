港PMI連升5月後跌回收縮區

產出新單萎縮 員工離職急增

調查指出，月內產出與新增訂單同時萎縮，企業陸續匯報有員工遞信離職，因此人手較8月更緊絀，跌幅更為2020年12月以來最急。為鞏固班底，公司調整僱員薪酬。在此情况下，加上採購價格同時飈升，企業投入成本創兩年來最大升幅。此外，企業已連續兩月看淡業務前景。

9月PMI下跌，主要因企業轉勢減產和訂單減少。減產幅度為過來半年首見。有受訪業者透露，客戶需求因疫情衝擊而轉弱。此外，受疫情及防控政策調整，客戶採購時舉棋不定，加上新出口訂單與來自內地的新增業務亦明顯萎縮。Laura Denman表示，9月新增訂單與產出量回復跌勢，同時職位流失率創21個月最急。

就業方面，企業聘僱的員工人數連續3個月下降。有受訪企業指出，公司有員工主動離巢，為挽留人才重新調整薪酬，造成整體員工開支連續6個月增加。再者，運輸與原材料成本上升，持續推高採購價格。員工成本與採購價格齊升，導致9月的整體投入成本上漲。從產出價格連升7個月來看，反映企業繼續將成本升幅，部分轉移至客戶。調查資料又顯示，供應商於9月連續17個月延長供貨時間，主要受疫情持續干擾。