經濟

港PMI連升5月後跌回收縮區

【明報專訊】9月份標普全球香港採購經理指數（PMI）經季調後錄得48水平，中止過去的5個月連升，為半年以來首次跌穿50盛衰分界線，低於8月份的51.2，反映香港私營經濟景氣轉升為跌。這與疫情升溫，私營企業訂單需求與業務營運備受影響有關。標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，9月私營營商氣氛持續負面，不過悲觀情緒則較8月輕微，在疫情於月底趨緩，加上入境旅客檢疫進一步放寬，本港私營經濟有望於未來數月反彈。

產出新單萎縮 員工離職急增

調查指出，月內產出與新增訂單同時萎縮，企業陸續匯報有員工遞信離職，因此人手較8月更緊絀，跌幅更為2020年12月以來最急。為鞏固班底，公司調整僱員薪酬。在此情况下，加上採購價格同時飈升，企業投入成本創兩年來最大升幅。此外，企業已連續兩月看淡業務前景。

9月PMI下跌，主要因企業轉勢減產和訂單減少。減產幅度為過來半年首見。有受訪業者透露，客戶需求因疫情衝擊而轉弱。此外，受疫情及防控政策調整，客戶採購時舉棋不定，加上新出口訂單與來自內地的新增業務亦明顯萎縮。Laura Denman表示，9月新增訂單與產出量回復跌勢，同時職位流失率創21個月最急。

就業方面，企業聘僱的員工人數連續3個月下降。有受訪企業指出，公司有員工主動離巢，為挽留人才重新調整薪酬，造成整體員工開支連續6個月增加。再者，運輸與原材料成本上升，持續推高採購價格。員工成本與採購價格齊升，導致9月的整體投入成本上漲。從產出價格連升7個月來看，反映企業繼續將成本升幅，部分轉移至客戶。調查資料又顯示，供應商於9月連續17個月延長供貨時間，主要受疫情持續干擾。

相關字詞﹕香港採購經理指數 標普全球

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