恒指復軟險守萬八 成交625億今年最少

九置升4.7% 藍籌最佳

九龍倉置業（1997）是昨天升幅最大的藍籌，升4.7%，收報39.2元，錄得1.92億元成交。其他本港地產股亦靠穩，恒隆地產（0101）及新世界發展（0017）股價分別升1.6%及0.7%。翰森製藥（3692）是昨天跌幅最大的藍籌，跌7.57%，收報11.96元。重磅科技股回軟，京東（9618）昨跌2.9%至206.8元；阿里巴巴（9988）及網易（9999）股價分別跌1.3%及0.5%。新資源汽車股弱勢，蔚來（9866）跌6.6%至125.1元，小鵬（9868）亦跌5.2%，收報43.05元，見歷史新低；理想汽車（2015）跌1.1%。

東瀛遊逆市勁彈7.2%

憧憬通關效應，航空及旅遊股逆市做好。東瀛遊（6882）反彈7.2%，收報1.04元。中資航空股全線向上，中國國航（0753）升6.9%，中國南方航空（1055）升6.3%，中國東方航空（0670）升5.7%。濠賭股也受國慶黃金周刺激，日式彈珠機企業OKURA（1655）飈升三成，永利（1128）升1.9%，金沙（1928）升1%。