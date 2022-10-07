桑德主席揑造文件 法庭判「回水」

回購價待釐定 保守計至少涉22億

是次證監會取得的回購股份命令，是按《證券及期貨條例》第214條的條款，要求文一波回購其他成員股份，並同時向他發出取消資格令，不得擔任或留任董事、以任何方式直接或間接參與任何法團管理，為期12年。此前證監會在針對洪良、大凌集團等個案中，亦曾引用214條、甚至213條條款，惟做法略有不同，例如在洪良案中，是要求利用上市公司資金向投資者「回水」；大凌集團案則要求大股東向上市公司作出賠償。

翻查桑德退市前最後公布的2017年年報資料，文一波持有桑德國際約51.41%股權，其餘股東，包括各持股約16.69%及11.71%的長江資本及北控水務（0371），合計持有48.59%股權。倘若以除牌前每股2.98元、合共7.32億股計算，保守估計涉款21.81億元。惟證監會表示，法庭暫時未有公布確實的回購股份價格。

案情提及，文一波的計劃涉及桑德的數家附屬公司在2011年、2012年及2013年財政年度於兩家內地銀行的5個銀行帳戶，令集團截至2012年及2013年12月31日止的銀行帳戶結餘，被分別推高21.8億及27.2億元人民幣，佔桑德在2012年及2013年年報匯報的淨資產約82%及89%。

事實上，桑德於上月正式遭聯交所除牌前已停牌多時，其曾經遭沽空機構Emerson Analytics連環狙擊，導致股價較狙擊前大瀉六成，之前核數師調查出現潛在審計問題而停牌再復牌，及後遭證監會調查並要求停牌（見圖）。

證監會行政總裁歐達禮表示，這項購股令是證監會為保障投資大眾免受上市公司管理層的不當行為損害的重要工作里程碑，亦彰顯證監運用所有監管措施處理市場失當行為及維護市場廉潔穩健的決心。另該會亦向協助今次調查的中證監致謝。