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OPEC+同意減產200萬桶 油價升1%

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）同意將11月的每天原油產量削減200萬桶，是OPEC+自2020年4月以來最大減幅，以爭取在全球需求放緩之際，維持國際油價在90美元水平。不過分析指出，由於部分OPEC+產油國的產量已低於配額，意味它們的產量已符合新配額水平，毋須進一步減產，對實際產量的影響不大。

美10年國債孳息率升穿3.7厘

彭博社根據9月OPEC+的產量數據推算，隨着11月的每天產量減少200萬桶，按比例分配，只需8個OPEC+成員國每天合共減產約90萬桶。減產消息公布後，國際油價在午夜前升約1%。布蘭特期油價格每桶漲至93美元水平，紐約期油升穿每桶87美元。美國國債孳息率連跌兩天後，昨午夜前回升。美國10年期國債孳息率升至3.7厘以上，令美股受壓。美股三大指數在過去兩個交易日大幅反彈後，昨午夜前有回吐，道指跌逾300點，標普500指數及納指跌逾1%。

OPEC+的減產舉動，可能加劇油組與美國的緊張關係。消息人士稱，美國官員在OPEC+會議前，曾致電部分與會國呼籲反對減產。阿聯酋能源部長昨強調，這是技術決定，而不是政治決定。OPEC+官員稱，將不再舉行月度會議。負責監督減產實施的OPEC+部長級聯合監督委員會，將每兩個月召開一次會議。

《華爾街日報》消息稱，歐盟成員國接近就俄羅斯油價上限的兩階段方案達成一致，歐盟正準備為這措施進行立法，待七國集團（G7）準備就諸後，再通過相關法案，以進一步限制俄羅斯出售原油的能力。

彭博社指出，為抑遏能源價格上漲，白宮已要求美國能源部研究禁止汽油、柴油等精煉石油產品出口能否降低美國本土能源價格。

（綜合報道）

[國際金融]

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