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經濟
2022年10月6日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
長實呎價3522元奪大欖地 地價返6年前 中標價逾46億 可建130萬呎樓面
飛揚1期均呎約1.5萬 年底前推2期
長實推倫敦盤 2房1530萬入場
傲寓增5%折扣 折實價658萬入場
藍塘傲特色戶4150萬沽
東南亞資金1300萬購蔡志忠美孚舖
恒指高收逾千點 表現冠亞太區 科指升7.5% 分析：港股成交少難斷言見底
高盛：匯控售加業務 對財務影響尚不明確
京重開馬拉松效應 體育用品股急升
中創新航招股獲兩成認購 暗盤價微跌
何家或失葡國賭牌 稱對手出價更高
港交所新增管理層職位 簡嘉華任首席企業架構總監
高盛估香港樓價兩年跌三成 料挫逾35%始吸投資客 至2024年見平穩
livi bank一年定存息增至3.8厘 冠虛銀
申酉控股改名維港育馬 爭取目標回報率20%
中銀前高層陳少平 任財資市場公會CEO
恒生保險斥112億 伙同系參與私募股本投資
子企遭頒令清盤 泰加財務營運恐受損
富力回購倫敦項目轉售 明賺實蝕
馬斯克：着眼超級軟件「X」 重啟收購Twitter 分析：因預計會敗訴
OPEC+同意減產200萬桶 油價升1%
達利歐交棒 辭橋水聯合投資總監
張兆聰：反彈持續性成疑 自由行受惠股較值博
技術取勝：港交所285元阻力不輕
煤氣送160萬元獎賞迎160周年
劉思明：美團阿里領漲 港股見底待考驗
周顯：星資背後是中東資金？
湯文亮：外來人買樓 當地人一定話買得貴
葉創成：梁榮武：港高溫頻破頂 南區西貢較宜居
任比賽評判 宣揚減碳
技術取勝：港交所285元阻力不輕
【明報專訊】快手58元阻力料較大（圖）
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