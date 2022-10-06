經濟

港交所新增管理層職位 簡嘉華任首席企業架構總監

【明報專訊】港交所（0388）宣布新增管理層職位，委任簡嘉華（Mark Carr）擔任集團董事總經理兼首席企業架構總監（Chief Enterprise Architect），他此前亦在香港賽馬會擔任首席架構總監（Chief Architect）。港交所表示，簡嘉華擔任的新職位將參與領導科技及轉型團隊，落實集團的科技投資戰略。

兼任集團董事總經理

港交所表示，在這個新設立的職位上，簡嘉華將協助確保集團在科技及數碼化方面的發展，能夠支持集團實現建設面向未來的市場的願景。他在港交所的科技投資戰略中將擔當重要角色，同時也是科技及轉型團隊的重要領導成員，負責落實及優化集團整體的數碼及流程架構。

將向首席科技總監梁松光匯報

據港交所公告，簡嘉華將向首席科技總監梁松光匯報。他的團隊將包括負責數據、資訊安全、基礎建設及作為平台的企業架構師，共同支持港交所技術發展，確保集團能持續提供安全、可靠的技術服務。梁松光稱歡迎簡嘉華加入，他在開發及管理系統架構方面擁有超過25年的經驗，並曾服務過多家大型機構。加入港交所前，簡嘉華自2013年起在香港賽馬會擔任首席企業架構師。翻查資料，他曾在瑞信投資銀行及LCH Clearnet工作，負責支持多家國際交易所及交易平台。

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