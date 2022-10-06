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中創新航招股獲兩成認購 暗盤價微跌

【明報專訊】再有新股公開發售未獲足額認購，內地鋰電池生產商中創新航（3931）昨日公布，公開發售部分認購不足，僅獲21%認購，每股定價38元，屬招股價範圍38元至51元的下限，集資淨額98.64億元，散戶「人人有份」，全數認購都獲足額分派。中創新航將於今日掛牌上市，昨日暗盤曾跌5％，惟各個交易場收市俱見收窄，部分更能守住招股價。

散戶「人人有份」 全數獲足額分派

中創新航昨日在富途暗盤曾跌5.3％至36元，收報37.3元，微跌1.8%，一手100股，不計手續費帳面蝕70元。在耀才暗盤最多跌至36.8元，收報37.95元。在輝立暗盤最多跌至36.5元，收市則守住招股價。

至於在近期已屬較受歡迎的另一新股艾美疫苗（6660），在三大暗盤均失守招股價16.16元，在耀才暗盤收報15.82元，一手200股，帳面蝕68元。在輝立收報15.98元，在富途收報16.1元。

艾美疫苗3暗盤均失守招股價16.16元

中創新航公開發售合共獲3245人認購，當中有1560人認購一手100股，一手中籤率100%。乙組只有3人認購，其中認購最多一名投資者申請20萬股，全數獲得分配。由於公開發售認購不足，未獲認購的1047.31萬股重新分配至國際發售。公開發售最終數目為281.92萬股，較原先的1329.23萬股大減79％。 在重新分配後國際配售最終增至2.63億，超購約1.11倍，共獲127名承配人認購。

中創新航是次引入15名基石投資者，共認購1.49億股，以集團今次上市發售2.66億股計，佔比超過一半。當中涉及上下游產業， 包括內地鋰電新能源核心材料供應商天齊鋰業（9696）、電動車生產商小鵬汽車（9868），兩者分別認購2021.7萬股及413.1萬股，另維沃移動通信認購2044.9萬股、江門新能源認購2028.6萬股。

雖然港股昨日回升千點，但新股氣氛仍弱，過去一個月上市的新股大部分首日表現均錄得跌幅及未有變幅，當中以數科集團（2350）跌幅較為嚴重，首日跌27.1％，累計至今跌近三成；零跑汽車（9863）首日跌33.5％，累計至今跌47.2％。

明報記者

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