經濟

京重開馬拉松效應 體育用品股急升

【明報專訊】內地官媒報道，2022年貝殼北京馬拉松將於11月6日舉行，規模達3萬人，是新冠疫情後首次恢復線下比賽。摩根士丹利的報告指出，過去兩年的馬拉松均被取消，是次貝殼北京馬拉松將是今年2月北京冬奧以來的最大型公開活動，是市場正在尋找的積極信號。

安踏李寧股價升逾一成

消息帶動多隻內地體育用品股昨日股價急升，安踏體育（2020）昨收市大升10.5%至91.9元；李寧（2331）及特步（1368）亦分別升10.4%及7.9%，至於為Nike及Adidas品牌代工的申洲國際（2313），收市亦大漲13.7%至67.2元。

大摩報告提到Adidas是今次馬拉松贊助名單當中唯一體育用品品牌，選手在起跑線後將不需佩戴口罩，雖然今次馬拉松只有北京本地居民可參加，不過舉辦方將會邀請專業運動員參與。該行認為，李寧及安踏的風險回報可期，因短期內下行空間有限，反而如果疫情管控政策出現變化，上行空間可能很大。該行分析，安踏的多元化品牌組合可帶來持續的市佔率增長，支持品牌、渠道升級以及快速增長的前景。安踏其他上行因素包括FILA的增長動力，以及旗下品牌的快速增長及不斷提升的品牌價值。

該行又稱，在宏觀經濟不確定的情况，李寧的可持續盈利增長前景值得更高的估值，預計集團在2022至2024年期間，盈利年均複合增長率可達26%，高於全球行業的平均水平。

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