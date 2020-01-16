傲寓增5%折扣 折實價658萬入場

其士物業發展部總經理司徒世華表示，近日市場數個新盤銷情理想，反映市場氣氛正面，推出新付款計劃及新優惠。其士集團銷售及市場部副經理曾家進補充，傲寓是次新增120天現金付款計劃，供指定單位買家選用，採相關付款方法的買家可享3%折扣；另購買特選單位額外再享有3%折扣，加上原有節日限定折扣優惠，部分指定單位最高享9%折扣。據已更新價單，上述「特選單位」分佈於8樓至17樓，惟僅設6伙，換言之，只有該6伙可享最高9%折扣優惠。以列於價單5F號的「特選單位」16樓C室為例，為6伙中最低入場單位，屬實用面積304方呎開放式戶，現享最高9%直減折扣，折實價658.2萬元，較舊價單折實價（以9月底公布5E號價單最高4%直減折扣計）694.37萬元，低約36萬元或5%。

SAVANNAH洋房撻大訂 買家損手546萬

另外，個別新盤買家於購入物業超過3年後選擇撻訂離場。會德豐地產旗下、入伙約5年的將軍澳半新盤 SAVANNAH，新錄一宗洋房撻訂個案，料發展商殺訂逾546萬元。據成交紀錄冊顯示，項目6號洋房，實用面積1993方呎、4房雙套間隔，2019年5月以5460.82萬元成交、實呎27,400元，買家當時採3年成交期，並享「先住後付」優惠，最新顯示買家已終止交易，料買家撻大訂，未計算「先住後付」需分階段支付的訂金，估計買家至少被沒收樓價一成，即約546萬元訂金。

焦點新盤繼續銷售，新地（0016）天水圍現樓項目Wetland Seasons Bay第3期，今日傍晚開展第三輪銷售，以發價單推售45伙，昨截止認購登記，經發展商核數共接獲949票（9票為代理入票），超額認購20倍。

[香港地產]