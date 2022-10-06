經濟
香港地產

飛揚1期均呎約1.5萬 年底前推2期

【明報專訊】今次長實中標的屯門大欖住宅官地，鄰近為與新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚，今年6月開售第1期，至今已累沽218伙，佔1期單位總數400伙逾一半，平均實呎約1.5萬元。項目最快本月以價單形式加推海景戶及3房大單位，同時部署年底前推出項目第2期，涉及400伙。

4年前每呎補價逼5000元

長實高級營業經理楊桂玲表示，項目自今年6月推售至今累售218伙，套現約12億元，沽出單位中，1房及2房戶佔九成。翻查資料，項目於2018年以17億元完成補地價，以可建樓面34.7萬方呎計，每方呎樓面補地價4990元，較該集團最新投得青發街住宅官地，每方呎樓面地價3522元高近三成，屬2018最大宗換地個案。飛揚累計售出的218伙，平均成交呎價為15,432元，扣除建築成本等開支，料長實仍獲利甚豐。

另外，飛揚伙拍利嘉閣推出按揭及置業優惠吸客，其中「置淡定」定息計劃，首2年按息為2.75厘，其後以銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率為最優惠利率（P為5.125厘）減2.25厘，方便買家於置業初期清晰預計利息開支，渡過加息周期。另外，「筍到飛起H按」計劃，全期息率為H加1.3厘，封頂息率為P減2.5厘，即實際息率低至2.625厘，另享特高現金回贈高達2%。上述兩個按揭計劃最高貸款額均為樓價九成，按揭年期最高30年。

[香港地產]

相關字詞﹕定息按揭計劃 飛揚1期 長實 新地

上 / 下一篇新聞

長實呎價3522元奪大欖地 地價返6年前 中標價逾46億 可建130萬呎樓面
長實呎價3522元奪大欖地 地價返6年前 中標價逾46億 可建130萬呎樓面
長實推倫敦盤 2房1530萬入場
長實推倫敦盤 2房1530萬入場
傲寓增5%折扣 折實價658萬入場
傲寓增5%折扣 折實價658萬入場
藍塘傲特色戶4150萬沽
藍塘傲特色戶4150萬沽
東南亞資金1300萬購蔡志忠美孚舖
東南亞資金1300萬購蔡志忠美孚舖
恒指高收逾千點 表現冠亞太區 科指升7.5% 分析：港股成交少難斷言見底
恒指高收逾千點 表現冠亞太區 科指升7.5% 分析：港股成交少難斷言見底
高盛：匯控售加業務 對財務影響尚不明確
高盛：匯控售加業務 對財務影響尚不明確
京重開馬拉松效應 體育用品股急升
京重開馬拉松效應 體育用品股急升
中創新航招股獲兩成認購 暗盤價微跌
中創新航招股獲兩成認購 暗盤價微跌
何家或失葡國賭牌 稱對手出價更高
何家或失葡國賭牌 稱對手出價更高
港交所新增管理層職位 簡嘉華任首席企業架構總監
港交所新增管理層職位 簡嘉華任首席企業架構總監
高盛估香港樓價兩年跌三成 料挫逾35%始吸投資客 至2024年見平穩
高盛估香港樓價兩年跌三成 料挫逾35%始吸投資客 至2024年見平穩
livi bank一年定存息增至3.8厘 冠虛銀
livi bank一年定存息增至3.8厘 冠虛銀
申酉控股改名維港育馬 爭取目標回報率20%
申酉控股改名維港育馬 爭取目標回報率20%
中銀前高層陳少平 任財資市場公會CEO
中銀前高層陳少平 任財資市場公會CEO
恒生保險斥112億 伙同系參與私募股本投資
恒生保險斥112億 伙同系參與私募股本投資
子企遭頒令清盤 泰加財務營運恐受損
子企遭頒令清盤 泰加財務營運恐受損
富力回購倫敦項目轉售 明賺實蝕
富力回購倫敦項目轉售 明賺實蝕
馬斯克：着眼超級軟件「X」 重啟收購Twitter 分析：因預計會敗訴
馬斯克：着眼超級軟件「X」 重啟收購Twitter 分析：因預計會敗訴
OPEC+同意減產200萬桶 油價升1%
OPEC+同意減產200萬桶 油價升1%
達利歐交棒 辭橋水聯合投資總監
達利歐交棒 辭橋水聯合投資總監
張兆聰：反彈持續性成疑 自由行受惠股較值博
張兆聰：反彈持續性成疑 自由行受惠股較值博
技術取勝：港交所285元阻力不輕
技術取勝：港交所285元阻力不輕
煤氣送160萬元獎賞迎160周年
煤氣送160萬元獎賞迎160周年
劉思明：美團阿里領漲 港股見底待考驗
劉思明：美團阿里領漲 港股見底待考驗
周顯：星資背後是中東資金？
周顯：星資背後是中東資金？
湯文亮：外來人買樓 當地人一定話買得貴
湯文亮：外來人買樓 當地人一定話買得貴
葉創成：梁榮武：港高溫頻破頂 南區西貢較宜居
葉創成：梁榮武：港高溫頻破頂 南區西貢較宜居
任比賽評判 宣揚減碳
任比賽評判 宣揚減碳