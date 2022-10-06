飛揚1期均呎約1.5萬 年底前推2期

4年前每呎補價逼5000元

長實高級營業經理楊桂玲表示，項目自今年6月推售至今累售218伙，套現約12億元，沽出單位中，1房及2房戶佔九成。翻查資料，項目於2018年以17億元完成補地價，以可建樓面34.7萬方呎計，每方呎樓面補地價4990元，較該集團最新投得青發街住宅官地，每方呎樓面地價3522元高近三成，屬2018最大宗換地個案。飛揚累計售出的218伙，平均成交呎價為15,432元，扣除建築成本等開支，料長實仍獲利甚豐。

另外，飛揚伙拍利嘉閣推出按揭及置業優惠吸客，其中「置淡定」定息計劃，首2年按息為2.75厘，其後以銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂息率為最優惠利率（P為5.125厘）減2.25厘，方便買家於置業初期清晰預計利息開支，渡過加息周期。另外，「筍到飛起H按」計劃，全期息率為H加1.3厘，封頂息率為P減2.5厘，即實際息率低至2.625厘，另享特高現金回贈高達2%。上述兩個按揭計劃最高貸款額均為樓價九成，按揭年期最高30年。

[香港地產]