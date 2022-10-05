重陽節假期 一手不足10宗成交

Wetland 2期售3別墅套逾4000萬

新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay 2期昨以招標形式共沽3伙，分別為別墅RV2地下B單位，實用面積1121方呎，連669方呎花園，成交價1525.6萬元，實呎13,609元；別墅RV1地下B單位，實用面積1121方呎，連665方呎花園，成交價1519.96萬元，實呎13,559元；別墅RV3 1樓C單位，實用面積757方呎，成交價1026.735萬元，實呎13,563元，3伙單位合共套現4072.295萬元。

柏傲莊III新增5宗取消交易

另柏傲莊III公布拆卸重建後逾一年，項目持續錄得取消交易，成交紀錄冊資料顯示，項目新增5宗取消交易個案，實用面積359至1269方呎，每伙成交價由793.2萬至3949萬元，實呎由2.2萬至3.11萬元，5個單位合共總成交價約1.11億元，而今次取消交易單位中，最貴一伙為實用面積1269方呎的8A座42樓B室河景4房戶，原於去年6月3949萬元招標售出，實呎31,119元。連同最新增加的5伙，項目已有254伙取消交易，佔已售單位數量約845伙約三成，料涉銷售總額約41.8億元。

首9月整體樓宇買賣 量價齊跌逾三成

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年首9個月整體樓宇買賣登記（包括住宅、車位及工商舖物業）共47,886宗，總值4659.3億元，較去年同期75,568宗及7056.9億元分別下跌36.6%及34%，其中一手私宅買賣登記錄8968宗，總值988.9億元，較去年同期分別下跌30.1%及44.9%，估計今年全年一手約1.2萬宗，將為2013年9753宗後9年新低。